Taller de mentoria estudiantil en Humanidades

Esta tarde, a partir de las 17:30, se llevará a cabo un Taller de Mentorías Estudiantil dirigido a los ingresantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La actividad busca facilitar la inserción en la vida universitaria brindando apoyo en tres procesos clave: el ingreso, la cursada y la preparación para los exámenes.

El equipo de trabajo estará integrado por licenciados, técnicos, egresados y estudiantes avanzados de cada una de las carreras que componen la escuela de estudio. Su función será asesorar y responder a las consultas de los ingresantes.

El taller tendrá una duración de dos horas e incluirá un break en el medio de la jornada. Todos los estudiantes ingresantes están invitados a participar. Para ello, deberán acercarse a la facultad y consultar en qué aula se llevará a cabo la actividad.