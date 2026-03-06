19°
6 de Marzo, Jujuy, Argentina
Instituto de Seguros de Jujuy

Afiliados oncológicos, trasplantados y VIH reciben a tiempo medicamentos gestionados por el ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy garantiza la continuidad de los tratamientos médicos a los afiliados de la obra social provincial.

Viernes, 06 de marzo de 2026 14:30

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), a través de su Banco de Drogas, entrega sin demoras medicamentos a afiliados bajo tratamiento oncológico, trasplantados y VIH.

 

Además, la obra social garantizó que no se produjeron interrupciones en los tratamientos médicos, gracias a los ingentes esfuerzos que realiza para superar dificultades derivadas del faltante de medicamentos que se registra en términos generales y por causales ajenas al Instituto.

 

"El suministro de medicamentos está garantizado y jamás perjudicaremos a nuestros afiliados que necesitan tratamiento", enfatizó el vocal primero del ISJ, Ezequiel Vega.

 

Continuó destacando que la cobertura para pacientes oncológicos es del 100%.

 

“Cumplimos con la entrega de todos los medicamentos y bajo ninguna circunstancia permitiremos la interrupción de los tratamientos", finalizó Vega.

Temas de la nota

