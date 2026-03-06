20°
Informacion General

Mañana se realiza la Asamblea Diocesana

La misma contará con la presencia de Monseñor Luis Marín de San Martin Subsecretario del Sínodo.

Viernes, 06 de marzo de 2026 11:32

Este sábado, desde las 8, se llevará a cabo la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral en las instalaciones del Colegio del Salvador, esta mañana en conferencia de prensa, el Obispo César Daniel Fernández, junto a Monseñor Luis Marín de San Martín, brindaron un conferencia de prensa invitando a toda la comunidad a participar.

Al respecto Monseñero Fernández explicó: "Son 43 parroquias que van a participar, es el inicio del año pastoral, de trabajo fuerte y aprovechando la visita de Monseñor hemos realizado distintos encuentros con todos lo sacerdotes, no solo nosotros sino que quisimos abrirlo a los sacerdotes del NOA, estuvimos en Salta con más de 150 sacerdotes de la región".

Por su parte Monseñor Luis Marín de San Martin Subsecretario del Sínodo, dijo: "El objetivo es primero acompañar estos procesos sinodales que se están desarrollando en la diócesis, aprovecho para agradecer al señor obispo por todo el trabajo  realizado y a las personas implicadas en esta diócesis para promover la sinodalidad, mi tarea es estar a disposición de las diócesis de los obispos y de los grupos parroquiales para entre todos orientarnos a esta renovación de la Iglesia que supone la sinodalidad, esta sinodalidad que nos dirige a la coherencia, a la Iglesia de Jesús, es decir promover la comunión, esto nos lleva a que cada cristiano asuma su responsabilidad eclesial".

La jornada está destinada a agentes pastorales, comunidades parroquiales y representantes de los distintos espacios eclesiales, quienes se reunirán para reflexionar, evaluar y proyectar las acciones que actualmente se desarrollan en la diócesis. Se trata de un espacio de encuentro y diálogo que busca consolidar el trabajo en conjunto y dar respuestas a las realidades de cada comunidad.

Durante la asamblea, los participantes tomarán parte en distintas instancias de trabajo grupal e intercambio de ideas, donde podrán analizar las problemáticas y necesidades particulares de sus entornos, además de proponer iniciativas que contribuyan a fortalecer la tarea pastoral en la provincia.

Desde la organización destacaron que esta instancia busca promover la participación activa de las parroquias y los diversos espacios pastorales de Jujuy, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la comunidad y su misión evangelizadora en el contexto actual.

 

