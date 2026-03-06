Crimen en Abra Pampa: 90 días de prisión preventiva para el acusado de matar a un soldado

En una audiencia clave llevada a cabo este viernes, la Justicia de Jujuy dictó 90 días de prisión preventiva para el único acusado por la muerte del soldado Alejandro Tolaba, ocurrida en el predio de la Feria El Huancar, en Abra Pampa. El hombre, quien estaba detenido desde hace casi una semana, escuchó los cargos en su contra y se negó a declarar.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación imputó al sospechoso por los delitos de "Homicidio simple" en perjuicio de Tolaba y "Homicidio en grado de tentativa" por el ataque a Nahuel Tolaba, hermano de la víctima, quien logró sobrevivir pero aún se recupera de las graves heridas. Fuentes judiciales confirmaron que la calificación legal es provisoria y podría modificarse en las próximas semanas, una vez que se sumen los resultados de las pericias y nuevos testimonios.

Uno de los elementos que resultó determinante para que el juez interviniente hiciera lugar al pedido de prisión preventiva fue el intento de fuga del acusado. Tras el hecho, el hombre habría cruzado ilegalmente hacia Bolivia, desde donde fue capturado y puesto a disposición de la Justicia. Por esta razón, los magistrados consideraron que existía un riesgo cierto de fuga, por lo que resolvieron mantenerlo detenido durante los próximos tres meses mientras avanza la investigación.