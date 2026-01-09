¿Qué balance hace del 2025 para el Tren Solar de la Quebrada?

El balance es altamente positivo. El 2025 fue el año en el que el Tren Solar se consolidó como un producto turístico sostenible y de integración regional. No solo creció la cantidad de pasajeros, sino que se fortaleció el vínculo con las comunidades locales, generando trabajo directo e indirecto en cada una de las estaciones. Fue un trabajo muy difícil, sin embargo pudimos entrelazar trabajos conjuntos y descubrir cuáles eran las necesidades de cada uno de ellos.

¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados durante el año?

Uno de los mayores logros fue la implementación y consolidación de nuevas experiencias. Pasamos de un modelo más flexible a recorridos programados que permitieron poner en valor pueblos que antes no formaban parte del circuito turístico tradicional, como Tumbaya o Posta de Hornillos. Esto permitió una distribución más equitativa del turismo en la Quebrada, potenciando aún más ese recorrido local.

¿Cómo impactó el Tren Solar en la economía local?

El impacto fue muy importante. Hoy más de cien personas trabajan directamente en el Tren Solar, y además se fortalecieron emprendimientos locales como guías, artesanos, gastronómicos y pequeños productores. El tren se convirtió en un motor que dinamiza las economías regionales de manera sostenida. Hoy en día recibimos todos los días distintos proveedores que quieren integrarse porque están viendo el resultado, esto es realmente impresionante.

Durante 2025 también se lanzaron productos especiales. ¿Cómo fue la respuesta del público?

La respuesta fue excelente. Experiencias como "Cielo en Movimiento", donde confluyen el astroturismo y la gastronomía, demostraron que hay un público interesado en propuestas innovadoras, que combinan sustentabilidad, cultura y naturaleza. Cada salida se agotó rápidamente, lo que confirmó que este tipo de productos llegó para quedarse.

¿Qué rol cumple el Tren Solar en la estrategia turística de la provincia?

El Tren Solar se posicionó como una puerta de entrada al turismo en Jujuy. Es un producto diferencial a nivel nacional, no solo por su tecnología y su uso de energías limpias, sino porque recorre un Patrimonio Cultural de la Humanidad y ofrece una experiencia completamente distinta a la del turismo tradicional por ruta, totalmente organizado, ofreciendo al visitante un producto imperdible.

¿De cara al 2026, cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío es seguir consolidando el proyecto. Los trenes turísticos requieren varios años para alcanzar su punto de equilibrio, y estamos en pleno proceso de crecimiento. En 2026 el objetivo es ampliar la llegada del Tren Solar a nuevos mercados, especialmente a nivel regional e internacional.

¿Qué mercados serán prioritarios en esta nueva etapa?

Vamos a trabajar con mayor fuerza en mercados como Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, sin descuidar el mercado nacional. También buscamos posicionar al Tren Solar como un producto atractivo para operadores internacionales, utilizando su perfil sustentable como un diferencial clave.

¿Habrá nuevas propuestas para el público en 2026?

Sí, el 2026 llega con nuevos productos temáticos como el Tren del Vino, una gran apuesta, ya que combina la rica gastronomía jujeña con un recorrido por las bodegas más importantes de la provincia para brindar una experiencia vitivinícola única. Además el Tren de Mitos y Leyendas, experiencias nocturnas y viajes especiales en fechas patrias. La idea es que quienes ya vivieron la experiencia del Tren Solar tengan nuevos motivos para volver.

¿Qué lugar ocupa la comunidad jujeña dentro del proyecto?

Un lugar central. Para nosotros, el Tren Solar es el tren de los jujeños. Por eso se mantendrán promociones especiales, programas educativos y acciones de responsabilidad social, para que cada vez más personas puedan conocerlo y convertirse en sus principales promotores, porque es muy importante para nosotros que los jujeños mismos sean quienes nos recomiendan.

¿Cómo imaginan el Tren Solar en los próximos años?

Como un producto totalmente consolidado, reconocido a nivel nacional e internacional, que siga creciendo de manera sustentable y que continúe siendo una herramienta clave para el desarrollo turístico y cultural de la provincia de Jujuy.