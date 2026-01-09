Cayó una lancha narco: cruzaban droga desde Bolivia

Un operativo de control realizado en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, a la vera del río Bermejo, permitió desbaratar un intento de contrabando de droga desde Bolivia hacia territorio argentino, en una maniobra que involucró a un adulto y tres menores de edad.

El procedimiento se llevó a cabo cuando una patrulla fluvial integrada por efectivos de la Sección "Núcleo" del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional detectó una embarcación inflable que navegaba por el cauce del río en dirección desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la Argentina.

El bote era ocupado por cuatro personas de nacionalidad boliviana: un mayor de edad y tres menores. Al advertir la presencia del personal uniformado y ante la orden de detener la marcha del motor, los ocupantes intentaron darse a la fuga realizando maniobras bruscas.

La huida duró apenas unos metros. La embarcación terminó colisionando contra la vegetación ribereña, lo que permitió a los gendarmes interceptar rápidamente a los ocupantes y asegurar la zona, evitando que continuaran con el cruce ilegal.

Durante la requisa del bote, los efectivos hallaron una bolsa de arpillera que contenía paquetes rectangulares similares a los utilizados habitualmente para el transporte de estupefacientes. Ante esta situación y debido a que se trataba de una zona hostil sin señal telefónica, el operativo fue trasladado hacia el asiento de la subunidad.

Una vez en el lugar, se dio intervención al auxiliar fiscal de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quien ordenó la realización de las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia encontrada, además del pesaje correspondiente y la identificación de los responsables.

Las pruebas confirmaron que se trataba de pasta base de cocaína. En total, se decomisaron 25 kilos con 955 gramos, distribuidos en 25 paquetes tipo "ladrillo", los cuales quedaron incautados como prueba en la causa.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el ciudadano mayor de edad quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras que se ordenó tomar contacto con los progenitores de los menores involucrados en el hecho. Los adolescentes fueron entregados a sus familiares en el paso internacional Aguas Blancas–Bermejo (Bolivia).