Hoy, Silvetti vs Pereyra, una revancha esperada

El Club Deportivo Luján hoy desde las 22 albergará 2 peleas profesionales y 6 amateurs del pugilismo regional, bajo la organización de "Silvetti Promotions" en lo que será la primera velada 2026 que promete emociones fuertes. El combate de fondo, en categoría super ligero, tendrá como gran protagonista a Marcos "Picky" Silvetti, quien se enfrentará a un viejo conocido, Gustavo "Chocolate" Pereyra. Este duelo ya tuvo un antecedente en Villa Jardín de Reyes, donde el jujeño logró imponerse por puntos tras 6 asaltos.

Sin embargo, para Silvetti, esta novena presentación en el campo rentado no es una pelea más, es la oportunidad de escalar posiciones en el ranking de la Federación Argentina de Box (FAB). Para este compromiso, el púgil de Villa Jardín de Reyes se puso bajo las órdenes de el "Pony" Rivero, reconocido mentor que también dirige la carrera de Durval Palacios. La estrategia se centró en la intensidad y la variedad de sparrings, incluyendo sesiones de guanteo con el campeón argentino, Nahuel Torres. Con un registro sólido de 7 victorias (4 por la vía rápida) y una sola derrota, Silvetti sabe que la cautela es clave frente a un oponente como Pereyra.

En el combate de semifondo, Mauro "El Boxi" Ramos subirá al cuadrilátero frente al palpaleño Ariel "La Parka" Quispe en la categoría súper welter con rounds de alta intensidad, con una misión clara, defender su invicto profesional de dos combates. Ramos es considerado una de las mayores proyecciones del boxeo jujeño y su presencia asegura un espectáculo de técnica y entrega.

La velada también tendrá combates amateurs interprovinciales donde en la pelea femenina tendrá a Brisa Miranda (Salta) cara a cara con Abigail González (Jujuy); luego Felipe Chumba (Salta) vs Bruno Bravo (Jujuy); Mario Alejandro Vera (Yuto - Jujuy) vs Rodrigo Rivero (Perico - Jujuy); Franco Espinosa (Salta) vs Rodrigo Morales (Jujuy); Fabricio Leandro Mamaní vs (Delphi Box Jujuy) vs Santiago Espíndola (Lobo Box Perico) y Octavio Martínez (Salta) vs Sebastián Choque (Jujuy).

La invitación está hecha para los amantes de este hermoso deporte y el público en general.