Anses
Incendios Forestales
Venezuela
4 noches al precio de 3
Música
Monterrico
Casabindo
carnaval 2026
UCR
Maxi Lopez
Policiales

Recapturan en la Puna a hombre evadido acusado de abuso sexual y amenazas

Fue detenido en el paraje Casabindo, tras intentar huir de la policía. Se fugó hace un mes de una comisaría de Abra Pampa. 

Jueves, 08 de enero de 2026 10:53

Personal de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca logró este miércoles la recaptura de D. M. C., individuo requerido por un delito de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, quien se encontraba prófugo desde el mes pasado.

La detención se produjo en la Ruta Provincial Nro. 11, a la altura del paraje Casabindo, en el departamento de Cochinoca. Al advertir la presencia policial, el imputado intentó darse a la fuga y opuso resistencia durante la aprehensión, siendo finalmente reducido por los efectivos.

La orden de recaptura fue gestionada por el Agente Fiscal Alberto Mendivil, a pedido del Juzgado de Garantía de la Ciudad Judicial de la Provincia de Salta. Sobre D. M. C. pesaba un pedido de detención vigente, luego de que se fugara el mes pasado de Seccional 16° de Abra Pampa.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a la ciudad de La Quiaca, donde quedó a disposición del juzgado interviniente, con anuencia de la Fiscalía Penal local.

En paralelo, se iniciaron diligencias procesales para establecer la posible responsabilidad del personal de la Comisaría Seccional 16° en la evasión del acusado. Estas investigaciones cuentan con la intervención de la Unidad Fiscal de La Quiaca.

 

