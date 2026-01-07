Dieron a conocer los resultados de la autopsia del preso que se prendió fuego

Los resultados de la autopsia practicada a Héctor Vilte (31) confirmaron que su muerte se produjo a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono y quemaduras en las vías respiratorias, tras haber provocado un incendio dentro de su celda en la seccional 61 del barrio El Chingo.

Según informaron fuentes cercanas al caso, Vilte había sido detenido el 26 de diciembre por causar disturbios en la vía pública bajo presunta influencia de estupefacientes. Familiares del fallecido señalaron que era adicto a la pasta base.

Todo indica que, al momento de su ingreso a la dependencia policial, los efectivos no habrían realizado un registro minucioso. Horas más tarde, en estado de alteración por el consumo de drogas, Vilte utilizó un encendedor que llevaba consigo para prender restos de un colchón de goma espuma dentro del calabozo.

Ante los gritos de auxilio, los policías lograron rescatarlo, pero ya presentaba quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde falleció el 31 de diciembre a causa de la gravedad de las lesiones.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar la responsabilidad de los agentes que trasladaron y custodiaban a Vilte, evaluando si hubo omisiones en el procedimiento de requisa y vigilancia.