Prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro

La octava y última audiencia del femicidio de Tamara Fierro se desarrolló desde las 8.30 en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro, en donde los magistrados en función de juicio Pamela de las Cruces, presidente de trámite, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti declararon culpable por el femicidio de Tamara Fierro a Jairo Guerrero, además recibió 5 años de condena Esteban Maximiliano Pérez por encubrimiento agravado y por último resultó absuelto Maximiliano López.

La tarde del sábado 24 de mayo del año pasado, la sociedad fraileña se vio convulsionada por la secuencia de hechos que giraron alrededor de esta causa, en primera instancia la desesperada búsqueda de Tamara Soledad Fierro (29) quien había salido de su casa, a bordo de su motocicleta, el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 de ese sábado permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto de Fraile Pintado, de propiedad de Jairo "Diego Castro" Guerrero.

Tamara Fierro fue asesinada y su cuerpo descuartizado y los restos desechos en un microbasural. La teoría del caso, es que Guerrero la asesinó en el interior de su vivienda y sus amigos Pérez y López de algún modo encubrieron y colaboraron para tratar de borrar las evidencias y esparcir los restos en distintos sectores de ese lugar y provocar varios focos de incendio.

La figura de Jairo "Castro" Guerrero (26), es la de un joven muy conflictivo con sus vecinos y asociado al consumo de pasta base de cocaína, según el estudio de campo que realizaron los investigadores.