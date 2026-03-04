Jujuy asegura medicación frente al ACV isquémico

"Aproximadamente hace un año, está incorporada en Argentina una nueva medicación para utilizar en pacientes con Accidente Cerebrovascular isquémico, que es el Tenecteplase. Se trata de una nueva molécula que tiene cambios en su estructura y esto permite que la administración sea mucho más sencilla", explicó Miguel Salva, médico referente de la Red Provincial de ACV.

En tanto, detalló que "antes, se realizaba el uso de Alteplase, medicación que requiere una bomba de infusión, personal entrenado, una hora de administración y la tarea de logística alrededor de esa medicación era compleja de implementar, especialmente en sectores que no están familiarizados con esa tecnología".

"La nueva droga se administra en un bolo de 10 segundos, es decir, de forma intravenosa se inyecta el fármaco en una sola dosis, directamente al torrente sanguíneo con el objetivo de lograr un efecto terapéutico inmediato, ya que logra disolver coágulos sanguíneos y restaurar el flujo cerebral. Esto nos permite que rápidamente el paciente esté en condiciones de derivación, es decir, poder movilizarlo de manera segura", agregó Salva.

"Este año hemos tenido oportunidad de utilizar esta medicación por primera vez con un paciente que ingresó al hospital Zabala de Perico con todos los criterios de indicación para este fármaco. Esto permitió que el paciente sea tratado en el mismo tomógrafo donde se hizo el diagnóstico, se administró la medicación y rápidamente fue derivado para continuar con el tratamiento que se debe aplicar en esta patología", afirmó. Asimismo, remarcó que "disponer de esta droga en la red pública nos ayuda a mejorar la logística. Como en el caso del ACV todo lo que hagamos para reducir los tiempos de tratamiento, repercute en los resultados finales, este recurso tiene gran impacto en la ejecución rápida de los protocolos de Accidente Cerebrovascular de toda la provincia".

Al respecto, indicó que, desde hace muchos años, el Ministerio de Salud realiza la compra de la antigua medicación, y ahora asume la adquisición de este nuevo fármaco de igual costo, asegurando la provisión a todas las instituciones del sistema público que realicen tratamiento de ACV. La provisión inició en el hospital Zabala por su numerosa población a cargo y también está en Susques y Humahuaca. En lo próximo, esta medicación se encontrará en todos los hospitales de la red pública.

"Junto con la doctora Flavia Cazón trabajamos desde hace varios años en el manejo agudo de esta patología, muy prevalente en todo el mundo y también en Jujuy. Con las diferentes instituciones de salud de la provincia, elaboramos los protocolos que necesitan de acuerdo al nivel de complejidad de cada una", precisó Salva, quien agregó que el año pasado se cumplió con encuentros en casi todos los hospitales de segundo nivel para la actuación en la etapa inicial del paciente con ACV isquémico.