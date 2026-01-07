EE.UU. incautó dos barcos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

Estados Unidos incautó dos petroleros que intentaron desafiar el bloqueo naval de Venezuela. El Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras el M/T Sophia fue capturado en el Caribe sin incidentes.

El primero iba con destino a Rusia y las autoridades no encontraron resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación. El Comando Europeo del ejército estadounidense publicó una declaración en la red social X confirmando que el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa habían incautado el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses.

La incautación se produjo después de que el petrolero eludiera el bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Diversas fuentes añadieron a medios estadounidenses que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino. Sin embargo, no ofrecieron resistencia, según confirmó una persona que prefirió mantener el anonimato a New York Times.

El petrolero, ahora conocido como Marinera y registrado bajo bandera rusa, es el último en ser objeto de la Guardia Costera de EEUU desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.

“No había ningún barco ruso en las proximidades del Bella 1 cuando la Guardia Costera estadounidense abordó el petrolero“, según dos funcionarios estadounidenses, lo que evitó la posibilidad de un enfrentamiento entre las fuerzas de EEUU y de Rusia, publicó el medio citado.

Por su parte, Rusia no hizo comentarios sobre la operación.

Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos también interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en un mensaje publicado en X que, en una operación llevada a cabo en la madrugada y coordinada con los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, sus fuerzas interceptaron sin incidentes al buque M/T Sophia, considerado parte de la llamada “flota oscura”.

El petrolero, que navegaba sin bandera y realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe, está siendo escoltado por la Guardia Costera hacia territorio estadounidense para su disposición final.

En palabras del Comando Sur, el operativo forma parte de la Operación Southern Spear, cuyo objetivo es “aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental” y restaurar la seguridad en la región.

En los dos últimos días, al menos 16 petroleros afectados por las sanciones estadounidenses parecen haber intentado eludir un importante bloqueo naval estadounidense a las exportaciones energéticas de Venezuela, en parte ocultando su verdadera ubicación o apagando sus señales de transmisión.

Durante semanas, los barcos habían sido vistos en imágenes de satélite atracados en puertos venezolanos, según un análisis de The New York Times. Pero el sábado, tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, todos habían desaparecido de esos lugares.

Cuatro de ellos han sido rastreados por satélite mientras navegaban hacia el este a casi 50 kilómetros de la costa; utilizan nombres de barco falsos y falsean sus posiciones, una táctica engañosa conocida como spoofing. Estos cuatro han salido de puerto sin la autorización del gobierno provisional, según comunicaciones internas de la compañía petrolera estatal de Venezuela y de dos personas de la industria petrolera venezolana, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Las salidas podrían verse como un primer acto de desafío al control de la líder interina Delcy Rodríguez.

Los otros 12 buques no emiten ninguna señal y no han sido localizados en nuevas imágenes.

El pasado 16 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo total a los petroleros venezolanos sancionados en una medida que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el domingo de una de las mayores “cuarentenas” de la historia moderna, y dijo que estaba “paralizando” la capacidad del régimen para generar ingresos. El bloqueo ha eximido notablemente al petróleo enviado por la empresa estadounidense Chevron a la costa estadounidense del golfo de México.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses se han enfrentado a tres petroleros que intentaban comerciar con petróleo venezolano. Uno, llamado Skipper, fue detenido e incautado por la Guardia Costera el 10 de diciembre, cuando se dirigía a China. Un segundo, el Centuries, fue detenido y abordado, pero no incautado, el 20 de diciembre, y el tercero, el mencionado Bella 1, ahora Marinera, fue incautado este miércoles.

En respuesta a las preguntas del New York Times, un funcionario estadounidense dijo que “la cuarentena está enfocada, en efecto, en los buques fantasma sancionados que transportan” petróleo venezolano sancionado.

Las estrategias de evasión de los petroleros parecen basarse en el engaño, pero también en la saturación. Al menos tres de los buques se mantuvieron en proximidad cuando salieron de aguas venezolanas en la misma dirección, lo que sugiere al menos cierta coordinación.

“La única forma real de que los petroleros cargados de petróleo rompan un bloqueo naval es saturarlo con buques que salen”, dijo Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, un sitio web que monitorea el transporte marítimo y que identificó varios de los buques en imágenes de satélite. (Infobae).