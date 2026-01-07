26°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Humahuaca
Tilcara
Tilcara
Agua potable
El tiempo en Jujuy
motochorros
Economía
Rusia
corsos
Humahuaca
Tilcara
Tilcara
Agua potable
El tiempo en Jujuy
motochorros
Economía
Rusia
corsos

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Fechas confirmadas para los corsos en la capital

La Municipalidad confirmó que los corsos serán gratuitos y se desarrollarán en avenida General Savio y avenida Forestal, en Alto Comedero.

Miércoles, 07 de enero de 2026 10:48

La Municipalidad Capitalina confirmó la realización de los tradicionales Corsos Capitalinos, que este año se desarrollarán durante dos fines de semana consecutivos.

El evento, que convoca a miles de vecinos y turistas, promete nuevamente llenar las calles de alegría, ritmo y un despliegue artístico multicolor. Comparsas, murgas, agrupaciones de caporales y expresiones culturales de toda la ciudad se preparan para ofrecer noches de espectáculo y encuentro comunitario.

El cronograma establece que el primer fin de semana se vivirá en la avenida General Savio, donde los corsos se realizarán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Las actividades comenzarán a partir de las 18.

La festividad cambiará de escenario el siguiente fin de semana, trasladándose al barrio Alto Comedero. Allí, en la avenida Forestal, la fiesta continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero, también con inicio a las 18.

La entrada a ambos corsos será libre y gratuita, tal como lo destacaron las autoridades, con el objetivo de que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de una propuesta familiar y accesible que celebra la identidad y la cultura local. La ciudad se alista para recibir estos días de pura celebración.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD