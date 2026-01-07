Convocan a comparsas y agrupaciones para participar de los Corsos Capitalinos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó oficialmente la convocatoria a las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares para participar de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados del año. Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 12 de enero al viernes 23, en las instalaciones del Centro Cultural “Manuel Belgrano”, (Vieja Estación), de 8 a 18 horas.

Durante una reunión organizativa, el secretario de Cultura y Turismo del municipio capitalino, Luciano Córdoba explicó “se ha definido oficialmente la fecha de los Corsos Capitalinos 2026, dando inicio a la esperada agenda de carnaval en la ciudad, una celebración muy distinguida, colorida y convocante, que no solo es un atractivo para el turismo, sino también una fiesta tradicional por los vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy”.

En este contexto, añadió, “se definió en principio que los Corsos Capitalinos 2026 comenzarán el último fin de semana de enero, específicamente el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en Avenida Gral. Savio. Luego, la celebración continuará el segundo fin de semana, es decir, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en Avenida Forestal de Alto Comedero”.

Consideró Córdoba “para nosotros es un gusto y un placer volver a realizar este gran encuentro con las comparsas y agrupaciones de la ciudad, así como también con aquellas que nos visitan desde el interior de la provincia”.

Añadió que, tal como sucedió el año pasado y como ya es tradición en la ciudad, los corsos capitalinos tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico.

En ese sentido, explicó que los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados siempre y cuando las comparsas cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento vigente.

Por último, solicitó Córdoba “a todos los integrantes de comparsas y agrupaciones que participan habitualmente en los corsos capitalinos, les pedimos que estén atentos, ya que se emitirá toda la información necesaria. Además, se brindarán detalles específicos sobre los lugares, fechas y horarios de inscripción, para que puedan sumarse y ser parte de esta tradicional y esperada celebración”.

Sobre la inscripción, el subdirector de Cultura Sergio Chacón, especificó “del lunes 12 de enero al viernes 23, se realizará la inscripción para participar de los Corsos Capitalinos 2026 en el Centro Cultural Manuel Belgrano (en la ex vieja estación), en el horario de 8 a 18, únicamente en días hábiles. Invitamos a todas las comparsas y agrupaciones interesadas a acercarse y completar su registro en ese período”.

Así mismo, manifestó “estaremos informando los requisitos necesarios para la inscripción. A diferencia del año pasado, se incorporarán algunas nuevas condiciones con el objetivo de evitar inconvenientes que se presentaron en ediciones anteriores. Estas medidas buscan garantizar una mejor organización y mayor transparencia en el desarrollo de los Corsos Capitalinos 2026”.

Luego Chacón enfatizó “los Corsos Capitalinos 2026 se organizarán en cinco categorías: comparsas indígenas, agrupaciones tradicionales, agrupaciones de ritmos latinos y danzas bolivianas, divididas en dos grupos según la cantidad de inscriptos. En cada categoría se premiará al primer, segundo y tercer puesto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Cabe destacar que, en caso de no alcanzar los estándares mínimos, los premios podrán declararse desiertos”, puntualizó.

Finalmente, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, se refirió a la organización de los Corsos Capitalinos 2026 e informó que a partir del lunes 12 de enero se dará inicio a la convocatoria dirigida a los centros vecinales, con el objetivo de invitarlos a sumarse a esta tradicional celebración de la ciudad.

Asimismo, recordó que las oficinas del área funcionan en el ex Mercado Sur, sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, en el barrio Cuyaya, donde los interesados podrán acercarse para realizar consultas o recibir mayor información. Las inscripciones se realizarán en el horario de 8:30 a 12:30.

“Los esperamos a todos para que puedan cumplir con las responsabilidades que les corresponden, como por ejemplo la organización de las sillas, y para acompañarlos durante el desarrollo de los corsos”, expresó la funcionaria.