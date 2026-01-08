27°
8 de Enero,  Jujuy, Argentina
Palpalá

Llega el 8° Concurso y Festival del Tamal

Los artistas invitados acompañarán a los emprendedores locales, con música y shows en vivo. La entrada será libre y gratuita para todos los que quieran disfrutar de una tarde cultural.

Jueves, 08 de enero de 2026 15:37

Palpalá, reconocida como ciudad de eventos, se prepara para vivir la 8° edición del Concurso y Festival del Tamal, que se realizará este viernes 9 de enero en el predio de Las Aguas Danzantes, a partir de las 16 horas.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola invita a toda la comunidad jujeña a participar de este tradicional certamen que reúne a público de todas las edades y contará con la participación de tamaleros provenientes de San Pedro, Humahuaca, Los Alisos, Tilcara, Abra Pampa y Palpalá, entre otras localidades.

En esta edición participarán más de 40 tamaleros, acompañados por shows en vivo y emprendedores locales, con el objetivo de que familias, vecinos y turistas disfruten de una tarde diferente. La actividad será totalmente gratuita y contará con la presencia de reconocidos artistas como “Viento Norte”, “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi” y el ballet “Sentires de la Danza”, entre otros.

Eduardo Santos, integrante de “Viento Norte”, agradeció al municipio por el espacio brindado para difundir su arte musical. En tanto, Gonzalo y Diego Vilca, integrantes de “Un Toque+”, grupo oriundo de San Salvador de Jujuy con tres años de trayectoria, se presentarán por primera vez en el Festival del Tamal e invitaron al público a disfrutar de un repertorio variado para toda la familia, anticipando el clima del carnaval 2026.

Por su parte, Adriana y Daniela Fernández, integrantes de “Taquina Warmi”, también formarán parte del festival. El conjunto vocal, compuesto por tres jóvenes acompañadas por músicos en violín, guitarra, bajo y vientos, se especializa en folclore tradicional como gatos, chacareras y zambas. “Nuestro mensaje es transmitir alegría a través de la música, para que el vecino baile y se divierta”, señalaron, destacando la importancia de estos espacios para visibilizar el talento local.

Asimismo, Vanina Alvarado y Aníbal Hidalgo, del grupo “Bruma Retro”, expresaron su satisfacción por haber sido convocados y adelantaron que deleitarán al público con clásicos de las décadas del ’80 y ’90.

La ganadora 2025

Cabe recordar que Martina Herrera se consagró ganadora en la edición 2025 y ya se prepara para defender su título en esta nueva edición. Entre el secreto de la carne de cabeza y una historia de vida marcada por el esfuerzo familiar, Martina promete competir junto a sus hijos. Lo que para muchos es un plato regional, para ella es el motor de su vida: una herencia que nació de la necesidad, se transformó en sustento y hoy es un orgullo que buscará revalidar en la edición 2026.

Finalmente, la Municipalidad de Palpalá invita al público en general a sumarse a las propuestas programadas para disfrutar de unas vacaciones en familia sin salir de la ciudad.

