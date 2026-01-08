Presentaron proyectos sobre boleta única de papel y voto electrónico

Este jueves, en el salón “Raúl Alfonsín” de la Legislatura, el bloque de la Unión Cívica Radical realizó la presentación oficial de dos proyectos vinculados a la implementación de la boleta electrónica y boleta única de papel.

“El foco está puesto en el amplio debate de ambos proyectos”, expresó el vicepresidente de la Cámara, Mario Fiad. Si bien se trata de una iniciativa impulsada por el bloque radical, señaló que deberá ser debatida junto a los demás partidos políticos para su eventual ejecución. En ese sentido, indicó que las comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General abrirán instancias de consenso que permitan la participación de la comunidad.

“Que sea lo mejor para la sociedad jujeña”, concluyó Fiad.

Por su parte, desde las comisiones legislativas solicitaron la participación activa no solo de sus integrantes, sino también de los distintos actores sociales, con el objetivo de que puedan opinar y aportar al debate. “Nuestra Legislatura cuenta con una plataforma para la participación ciudadana”, recordó la diputada provincial Giselle Bravo, invitando a los jujeños a formar parte del proceso.

Finalmente, el diputado Adriano Morone destacó que “vamos a escuchar a todos los actores involucrados, porque creemos que una modificación del régimen electoral debe realizarse con el mayor consenso posible”.