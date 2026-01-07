Fechas confirmadas para los corsos en la capital

La Municipalidad Capitalina confirmó la realización de los tradicionales Corsos Capitalinos, que este año se desarrollarán durante dos fines de semana consecutivos.

El evento, que convoca a miles de vecinos y turistas, promete nuevamente llenar las calles de alegría, ritmo y un despliegue artístico multicolor. Comparsas, murgas, agrupaciones de caporales y expresiones culturales de toda la ciudad se preparan para ofrecer noches de espectáculo y encuentro comunitario.

El cronograma establece que el primer fin de semana se vivirá en la avenida General Savio, donde los corsos se realizarán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Las actividades comenzarán a partir de las 18.

La festividad cambiará de escenario el siguiente fin de semana, trasladándose al barrio Alto Comedero. Allí, en la avenida Forestal, la fiesta continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero, también con inicio a las 18.

La entrada a ambos corsos será libre y gratuita, tal como lo destacaron las autoridades, con el objetivo de que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de una propuesta familiar y accesible que celebra la identidad y la cultura local. La ciudad se alista para recibir estos días de pura celebración.