Día de Reyes, comerciantes advierten bajas ventas

Gran parte de los comerciantes jujeños se vieron afectas, durante estas últimas jornadas por la falta de ventas en la temporada más esperada por muchos locales jugueteros. Los locales comerciales registraron un fuerte caída de las ventas y un consumo mucho más limitado en comparación a años anteriores. Si bien en la provincia de Jujuy, el Día de Reyes es una traición importante, las familias optan por aminorar los costos o buscar otros productos aunque los precios se encuentren estables.

En un relevamiento realizado por nuestro matutino, en zona de la exterminal, en varios locales y en una reconocida galería de juguetes sobre calle Dorrego, se pudo confirmar que este año los padres priorizaron los juguetes de a cuerdo a su costo, el contexto económico obligó a las familias a priorizar precios bajos y reducir la cantidad de regalos para Reyes Magos.

JUEGUETES | COMERCIANTES OFRECEN PRECIOS VARIADOS.

"Las ventas fueron muy pocas, muy por debajo de otros años", señaló Noelia, vendedora de un puesto de juguetes, quien explicó que hoy predominan las compras económicas.

"Antes para reyes se llevaban juguetes grandes y caros, ahora buscan lo más barato, algo de $3.000 o $7.000", dijo.

La situación se complico además por la a falta de renovación de mercadería. Muchos comerciantes reconocieron que no pudieron reponer stock y trabajaron prácticamente con los mismos productos que habían quedado de Navidad.

"Otros años viajábamos para traer cosas nuevas, ahora no se pudo. Seguimos vendiendo lo mismo", explicaron los comerciantes.

LA OPCIÓN TECNOLÓGICA

La suba del Dólar

A este contexto se le sumó el impacto de la suba del dólar en los juguetes importados. Gabriela, comerciante de la misma galería, quien pudo ingresar nueva mercadería, advirtió que los productos nuevos llegaron con precios hasta un 100% más altos. "Un juguete que costaba $28.000 hoy sale $58.000. Eso frena mucho la venta", afirmó.

Según comentaron el movimiento fue escaso y muy por debajo de lo habitual. "Para Navidad ya se había trabajado apenas un 60% de lo que se vendía otros años, y ahora para Reyes bajó todavía más", sostuvo Gabriela, quien además remarcó otra problemática, la competencia desleal de la venta informal en la vía pública y por redes sociales.

IMPORTADOS | SUFRIERON UN GRAN INCREMENTO DEBIDO A LA SUBA DEL DOLAR.

El gasto promedio por familia también se redujo. Los compradores llegan con presupuestos ajustados y en muchos casos, deben dividir un monto limitado entre varios hijos. "Si son varios chicos, con juguetes de $7.000 o $10.000 tratan de resolver todo" comentaron.

Con bajas expectativas los comerciantes esperan un leve repunte durante el fin de semana, por las fechas de cobro, aunque reconocen que el consumo ya no se asemeja a años anteriores . "Todo está muy complicado, la gente cuida cada peso", concluyeron.