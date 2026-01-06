Asumió Mercedes Arias en la Suprema Corte

Tras prestar juramento en acto celebrado en el salón "Vélez Sarsfield" de Tribunales, Mercedes Arias subrayó la responsabilidad que conlleva su nueva función. "Recibo esta responsabilidad con honor y gratitud, con desafíos para aportar desde este lugar y con una trayectoria de más de 20 años de estar del lado de la justicia de la gente que la necesita", manifestó.

Asimismo, definió su principal objetivo de gestión: "El desafío es acercar la justicia hacia las personas".

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, estuvo presente en la ceremonia de jura y posesión de cargo de Mercedes Arias, nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Esta incorporación representa un paso clave en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. Con la asunción de Arias, el tribunal avanza en su proceso de reconfiguración, restando actualmente solo la designación de un miembro más para completar la totalidad del cuerpo de máximos magistrados.

El acto contó con la presencia de los actuales integrantes de la Corte, encabezados por su presidente, Federico Otaola, junto a los jueces Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina. La relevancia de la jornada quedó reflejada en la nutrida asistencia de autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellos el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el diputado nacional Jorge Rizzotti y el intendente de la capital, Raúl Jorge. A ellos se sumaron el procurador general del MPA, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos; y sus respectivos adjuntos, Diego Chacón y Matías Luna.

Justicia cercana a la gente

Emma María Mercedes Arias fue formalizada tras su juramento en la Suprema Corte de Justicia, luego de que la Legislatura de Jujuy aprobara su nombramiento en una sesión extraordinaria realizada el noviembre pasado. Junto al juez Martín Francisco Llamas, la magistrada conformará la sala Penal.

En declaraciones en la prensa tras su posicionamiento formal, la magistrada expresó que el principal desafío será "acercar una respuesta de la justicia a todos los ciudadanos de Jujuy".

Respecto de los objetivos y desafíos a nivel profesional, Arias señaló que "el desafío más importante es afianzar la credibilidad en la Justicia. Es muy importante para todos los ciudadanos volver a creer en la Justicia, puntualmente en el sistema de Justicia". "Creo que eso es lo que afianza a nuestra República. Es nuestro desafío principal, llegar a que todos tengan la certeza de que la Justicia existe y es accesible para todos los ciudadanos", agregó la jueza.

La designación de la jueza Arias fue aprobada por la Legislatura de la Provincia de Jujuy mediante acuerdo legislativo en una sesión extraordinaria realizada en noviembre de 2025, junto a los magistrados Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en el máximo tribunal provincial. Si bien sus colegas asumieron con anterioridad, su juramento formal se concretó en esta oportunidad, finalizando el proceso de designación.