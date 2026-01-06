Zigarán y Rizzotti integran Unidos en el Congreso

Después de varios encuentros y reuniones para acercar posiciones, los legisladores nacionales por Jujuy, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti integrarán el interbloque Unidos en la Cámara baja.

En un movimiento estratégico en el Congreso de la Nación, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque que denominaron Unidos.

La decisión fue comunicada formalmente por la presidencia de la Cámara Baja a través de una nota, y por ahora la nueva fuerza parlamentaria empata en 22 integrantes con el interbloque que constituyeron el PRO, la UCR y el MID.

Sorprendió la incorporación de la ex libertaria Lourdes Arrieta, los pases a Provincias Unidas de los diputados del PRO, Nuñez y Capozzi, y la radical Zigarán, que estuvo en duda.

A este lote se sumaron también Miguel Pichetto y Nicolás Massot que conforman el bloque Encuentro Federal, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade que integran la bancada de la Coalición Cívica.

El interbloque se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales, que estará encabezado por la santafesina Gisela Scaglia.

Unidos lleva al Congreso una serie de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública; la inversión y la generación de trabajo, que son los verdaderos motores del desarrollo nacional.

En declaraciones periodísticas la jujeña Zigarán señaló que el interbloque será el espacio que aportará sensatez y experiencia legislativa, con la mentalidad en el país que sueñan los argentinos y que se construirá con proyectos y diálogo.

Integran también Unidos: Scaglia, Pablo Farías, Esteban Paulón (Santa Fe); Alejandra Torres, Juan Brügge, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, García Aresca y Juan Schiaretti (Córdoba); Martín Lousteau y Mariela Coletta (Caba); Pablo Juliano (Buenos Aires); José Nuñez (Santa Fe); Sergio Capozzi (Río Negro); Jorge Ávila (Chubut) y Lourdes Arrieta (Mendoza).