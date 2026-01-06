22°
CONGRESO DE LA NACIÓN

Zigarán y Rizzotti integran Unidos en el Congreso

El interbloque será la tercera fuerza en la Cámara baja con destacada intervención de los jujeños.

Daniel Salas
Martes, 06 de enero de 2026 00:00
PROTAGONISMO | LA JUJEÑA ZIGARÁN SE PROYECTA COMO REFERENTE EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Después de varios encuentros y reuniones para acercar posiciones, los legisladores nacionales por Jujuy, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti integrarán el interbloque Unidos en la Cámara baja.

En un movimiento estratégico en el Congreso de la Nación, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque que denominaron Unidos.

La decisión fue comunicada formalmente por la presidencia de la Cámara Baja a través de una nota, y por ahora la nueva fuerza parlamentaria empata en 22 integrantes con el interbloque que constituyeron el PRO, la UCR y el MID.

Sorprendió la incorporación de la ex libertaria Lourdes Arrieta, los pases a Provincias Unidas de los diputados del PRO, Nuñez y Capozzi, y la radical Zigarán, que estuvo en duda.

A este lote se sumaron también Miguel Pichetto y Nicolás Massot que conforman el bloque Encuentro Federal, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade que integran la bancada de la Coalición Cívica.

El interbloque se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales, que estará encabezado por la santafesina Gisela Scaglia.

Unidos lleva al Congreso una serie de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública; la inversión y la generación de trabajo, que son los verdaderos motores del desarrollo nacional.

En declaraciones periodísticas la jujeña Zigarán señaló que el interbloque será el espacio que aportará sensatez y experiencia legislativa, con la mentalidad en el país que sueñan los argentinos y que se construirá con proyectos y diálogo.

Integran también Unidos: Scaglia, Pablo Farías, Esteban Paulón (Santa Fe); Alejandra Torres, Juan Brügge, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, García Aresca y Juan Schiaretti (Córdoba); Martín Lousteau y Mariela Coletta (Caba); Pablo Juliano (Buenos Aires); José Nuñez (Santa Fe); Sergio Capozzi (Río Negro); Jorge Ávila (Chubut) y Lourdes Arrieta (Mendoza).

 

