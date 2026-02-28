Preceptora denunciada por insultar a una alumna

Una mujer de 52 años denunció penalmente a la preceptora de un establecimiento secundario, acusándola de hostigamiento, persecusión y de referirse a su hija de 14 años con insultos y sobrenombres ofensivos.

Según la demanda penal, los hechos vienen ocurriendo desde agosto del año pasado, salieron a la luz días atrás, luego de que la denuncia tomara curso.

Angélica Zalazar (52) es la madre de una adolescente de 14 años, quien asiste al Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño" y expuso una delicada situación que ocurrió dentro del establecimiento en reiteradas oportunidades y se vio obligada a cambiarla de colegio.

"Empecé a notar cambios del estado de ánimo de mi hija y cuando le pregunté qué ocurría, me dijo llorando que su preceptora se dirige a ella con insultos, haciendo referencia que es una prostituta. Que en reiteradas oportunidades la había amenazado de hacerla expulsar del colegio", le dijo a nuestro diario Zalazar.

El problema se acentuó cuando la mujer intentó dialogar con las autoridades del colecio, quien en un primer momento manifestaron desconocer tal situación, pero al cabo de unos días, directamente le negaron el ingreso al establecimiento.

"Hay una situación que no logro entender: una mujer mayor de edad, se dirge a mi hija que cursaba el primer año, con insultos y barbaridades hacia su persona, provocando la burla de sus compañeros y cuando fui a pedir explicaciones, me negaron el acceso y no obtuve ninguna respuesta por parte de la jefa de preceptoras y de la directora, que se negaron a darme el nombre completo de la preceptora que hostiga a mi hija", dijo Zalazar.

"Mi hija ahora se encuentra envuelta en un cuadro depresivo a causa de los insultos y amenazas que su preceptora le refería. Yo logré cambiarla de colegio pero me siento muy apenada de tener que sacarla de ese colegio, por la disposición de una preceptora, que evidentemente ha vulnerado los derechos de una persona menor de edad y le provocó un daño emocional muy fuerte a mi hija", sostuvo Angélica Zalazar.