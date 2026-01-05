24°
Informacion General

Seguridad vial: más de 150 actas por alcoholemia y dos fallecidos

En tanto el número total de actas por varias infracciones llegó a 814.

Lunes, 05 de enero de 2026 12:12

Un balance oscuro dejó el fin de semana largo de enero, según el informe presentado por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. En un intensivo operativo de control, se levantaron un total de 814 actas, destacándose alarmantemente 154 por alcoholemia. No se registraron infracciones por exceso de velocidad.

La estadística más dolorosa corresponde a los siniestros viales: 43 incidentes registrados, dos de ellos con desenlace fatal. El primero ocurrió el jueves 1 de enero, cuando un joven de 18 años, conductor de un motovehículo, perdió el control del mismo y colisionó contra un poste de alumbrado público, perdiendo la vida en el acto.

La segunda víctima fue un hombre de 52 años, quien falleció el sábado 3 de enero, alrededor de las 23:30, tras ser embestido por un motovehículo en la Ruta Nacional N° 66, a la altura de la Pasarela Nueva Terminal.

