Atención al peregrino que ascenderá a Punta Corral

En la reunión de ayer en el salón parroquial de Tumbaya, organismos provinciales, comuna, parroquia e instituciones intermedias programaron el operativo de seguridad y de salud que en parte desde este fin de semana comenzará a ser aplicado en la localidad y en Tunalito (Purmamarca) por la peregrinación a Punta Corral

Su ejecución se basará de acuerdo al diagrama establecido y de planificación coordinado entre los diferentes sectores intervinientes: Policía de la Provincia, Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios, Comisión de Devotos, Asociación de Peregrinos, Ejercito Argentino, Recursos Hídricos, Ejesa, Seguridad Vial, Recursos Naturales, Dirección de Bomberos, Girsu, Same 107, Comuna de Tumbaya, Parroquia, Gendarmería Nacional, Ejsedsa y ministerios de la Provincia.

El 25/3 iniciará el despliegue de todo el operativo complejo de salud, mientras que el de seguridad con 850 uniformados comenzará este fin de semana en ambos caminos de ascenso hacia el santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral. Y el 20 a las 19.30 en el templo del pueblo y en la capilla del santuario comenzará el novenario para la sagrada imagen.

Si bien para el 25 se previó una última reunión general entre todos los organismos, instituciones y comuna para definir alguna cuestión pendiente, prácticamente estará definido para esa jornada comenzar su ejecución, cuando también se inicia la peregrinación y la subida de los sacerdotes hacia el santuario donde se encuentra la imagen de la Virgen.

El megaoperativo que cada año exige mayor coordinación e intervención de diferentes áreas de asistencia, se debe al crecimiento permanente de peregrinos y devotos que llegan de diferentes partes de la provincia y del país, para manifestar su fe subiendo al cerro y otros, para esperar la llegada de la Virgen el Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa.

"Con la mirada puesta en el peregrino, todos nos esforzamos por organizar un operativo que le brinde un servicio necesario e inmediato si lo precisa durante su caminar al encuentro con la Virgen", señaló el párroco de Tumbaya, Abraham Pereira. La festividad en honor a la "Mamita del Cerro" este año se desarrollará con el lema "Jóvenes, con María, seamos artesanos de la paz".

El jefe comunal Javier Medina agregó que está todo dispuesto para la celebración religiosa y que se espera una mayor cantidad de peregrinos respecto a otros años.