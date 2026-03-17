Inscriben para boleto gratuito

El municipio capitalino hoy habilitará las inscripciones para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu) 2026, destinado a estudiantes del nivel secundario.

El trámite será online a través de la página web oficial del municipio y el período de inscripción estará disponible hasta el 17 de abril. Luego se abrirá la inscripción para estudiantes de nivel terciario y universitario, que podrán registrarse del 6 al 24 de abril.

Para acceder al beneficio, los estudiantes secundarios deberán contar con DNI, una tarjeta Sube asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa con sello y firma correspondiente, en la que se indique el año y ciclo lectivo que cursa el estudiante.

En el caso de los terciarios y universitarios, deberán presentar los mismos requisitos: DNI, tarjeta Sube asociada a su nombre y constancia de alumno regular. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumnos activos simples o plenos mediante un certificado emitido por la institución.

La inscripción se hará en la web del municipio. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS para habilitar el beneficio en su tarjeta.