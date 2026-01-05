Trascendencia del Colegio de Escribanos en Jujuy

"Desde épocas milenarias, los escribanos cumplen funciones desde 3000 AC, encontrándose documentos en las "tablillas de arcillas" y el más recordado es el "Código de "Hammurabi".

En tiempos actuales, en Argentina, desde la época colonial con notable precisión y conocimiento realizan sus actividades los escribanos y muchos no tenían títulos otorgados por las universidades nacionales.

Persiguiendo un mejor funcionamiento del ejercicio profesional de los notarios en las provincias, se dispuso que el Poder Judicial en cada una de ellas reglamente su ejercicio y así, los que aspiran trabajar como escribanos, debían rendir un examen ante el Superior Tribunal de Justicia lo que fue práctica durante años.

En el año 1956 entre los escribanos que tenían sus registros en Jujuy nació la idea de agruparse y estudiar la forma para que el Estado autorice la colegiación. Resuelven hacer una reunión y el escribano Miguel Zenarruza ofrece su casa en calle La Madrid 348 (actualmente es la sede de Adep) lo que de inmediato fue aceptado. Ellos fueron Rodolfo Tadeo Álvarez Prado, Vicente Anselmo Apaza, Elpidio Armando Arnedo, Alfredo Luis Benítez, Jorge Alberto Frías, Justo José Frías, Carlos Martel Arena, Juan Antonio Martínez, Vicente Ricardo Molouny, Pedro Nolasco Pizarro, Néstor Sánchez Mera, María Ángela Valente de Snopek, Elías Yapur y Miguel Zenarruza.

El entusiasmo de lograr la creación de una "asociación" fue apoyada unánimemente acordando otras reuniones para elaborar sus ideas las fueron plasmadas en un proyecto viable. Se labra la primera acta fundacional que lleva el número 01 de fecha 21 de marzo de 1956 del escribano Vicente Ricardo Molouny asentando la idea de su creación. Así, a los pocos días, en la Sociedad Obrera ubicada en Balcarce 357 de esta ciudad de San Salvador de Jujuy se realiza otra reunión de una importancia trascendental. Por acta que en los libros del Colegio figura con el número 02 del 28 de marzo de 1956 se aprueban los estatutos y se designa la primera "Comisión Directiva formada por presidente Rodolfo Álvarez Prado, secretario Vicente Anselmo Apaza, tesorero Vicente Ricardo Molouny, vocal primero Jorge Alberto Frías, vocal segundo Néstor Sánchez Mera por el periodo 1956 a 1958". Fijados los objetivos de los matriculados se resuelve presentar una nota al Gobierno de la Provincia la que se tramita mediante expediente número 1247-C-1956 , decreto número 1458 - letra G(SG). El Gobierno apoyó dictando un decreto el 18 de mayo de 1956 que dice: "Este expediente en que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Jujuy, solicita personería jurídica y aprobación de sus estatuto y Considerando que la entidad recurrente ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 33 del Código Civil y atento a lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales: El interventor federal Capitán de navío Andrés Jack y el Ministro de Gobierno Jorge Horacio Fraga decreta: reconocer el carácter de persona jurídica en base a sus estatutos al Colegio de Escribanos de la Provincia de Jujuy ordenando la publicación en el Boletín oficial previa toma de razón por el Tribunal de Cuentas".

Se da comienzo a las actividades y al tiempo, el 14 de marzo de 1977 se dicta la Ley notarial 3.374/77 regulando la función notarial con vigencia en toda la provincia de Jujuy definiendo luego la actividad profesional reglamentada por Ley notarial 3.523/78. Se realizaron modificaciones posteriores a fin de mejorar el sistema en leyes 3.551/78, 3.826/81, 3.871/82, 3.937/81, 3.871/82, y la Ley de aranceles 4.142/85 la que se perfecciona con el dictado de la Ley 4.884 aprobada por la Legislatura de Jujuy en sesión del 21 de diciembre de 1995. De este modo se establece el régimen jurídico de la función notarial en su actividad fijando las obligaciones y responsabilidades de los notarios y la formalidad que deben cumplir.

Ante la necesidad de tener sede propia deciden concretar esta idea. Los asociados hicieron donaciones y se solicitó un préstamo al Banco Provincia de Jujuy para comprar un inmueble en avenida 19 de Abril 415 de San Salvador de Jujuy y se inaugura su sede el 15 de abril de 1979 con el Salón de pintura instituido con el nombre de "Rodrigo Pereira" en honor del notario que redactó el acta de la fundación definitiva de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy en 1593. Hoy cuenta con una pinacoteca importante y es una de las expresiones culturales que brinda el Colegio de Escribanos rindiendo homenaje a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En 1998, se crean sedes en los departamentos San Pedro de Jujuy y Ledesma simplificando la organización y funcionamiento brindan mejores servicios notariales eficientes y eficaces.

La presidencia del escribano Enrique Jorge Granara en cuatro períodos sucesivos desde 1996 hasta el año 2004 dio un notable avance. La regularización de la situación institucional y la firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Modernización, otorgando a los escribanos la firma digital, como la gestión de trámites y documentos tuvo un notable avance. Fue importante la gestión electrónica y convenios institucionales con el Registro Inmobiliario para brindar datos vía digital; con la participación y comunicación a actividades de otro tipo siendo promotor de la creación de "Archivos de Protocolos de Jujuy". El Colegio impuso el nombre "Enrique Jorge Granara" en reconocimiento a su labor como precursor del proyecto de creación del archivo - Ley 5.218 del 30 de noviembre de 2000 iniciándose en el año 2003 el traslado de los protocolos desde el Archivo de Tribunales de la Provincia al edificio propio en avenida 19 de Abril 447, resguardando la compilación de datos de 1823.

Cuenta con distribución de espacios, recepción y espera, sala de archivo, oficina del inspector notarial y de cuarentena, sanitarios. Posee doble altura de techos y permite la accesibilidad a personas con discapacidad, construyéndose una rampa de acceso exterior y un baño con equipamiento sanitario especial tal como fuera informado por el diario Tribuno de Jujuy en agosto de 2014 y en libros de historiadores.

Hoy es justo reconocer que muchos antecedentes se proporcionan gracias a la excelente predisposición de las autoridades del Colegio y personas responsables del área, que dan la oportunidad de acceder a tareas de investigación: Antiguos testamentos, Contratos de responsables, o compraventa de esclavos o donaciones de distinta naturaleza, y otros instrumentos más, no hacen más que jerarquizar la Institución como a los escribanos que desarrollan sus actividades a disposición de los jujeños.

El Colegio de Escribanos atesora documentos de una importancia vital para la provincia de Jujuy. Las autoridades actuales siguen cumpliendo con sus objetivos primigenios excelentemente, lo hacen desde su creación por acta número 2 del 18 de marzo de 1956 en que se constituye como "Asociación" en la presidencia del escribano Rodolfo Tadeo Álvarez Prado. A la actualidad con la presidencia del escribano Ramiro Gálvez Caballero cuenta con 135 escribanos titulares y adscritos.

El compromiso con la justicia, la seguridad jurídica y la dignidad de la profesión se logra en gran parte por el trabajo que realizan lo que enorgullece.

Otro acierto fue que las veinticuatro provincias y Caba estén en el "Consejo Federal del Notariado Argentino", donde nuclea a todos los colegios del país. Es una organización que reúne a los representantes del Colegio de Escribanos de cada provincia y fue creado el 14 de abril de 1957 en la ciudad de La Plata con el objetivo de fomentar la unión y solidaridad de la notaría. Jujuy tiene su representación en este consejo a nivel nacional e internacional promoviendo el serv0icio de las leyes vinculadas. El escribano Pablo Saravia Pérez a la fecha es consejero primero en esta importante creación que, a su vez, forma parte de la "Unión Internacional del notariado latino" creado el 2 de octubre de 1948 y que reúne a los notariados de todo el mundo con el objetivo de promover coordinar y desarrollar la función notarial a nivel internacional. (Autoría Fernando Zurueta).