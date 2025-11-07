Dos muertos y varios heridos en un violento choque frontal en la Ruta Provincial 5

Un trágico siniestro vial entre dos camionetas se produjo en la Ruta Provincial N° 5 y dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridos de diversa consideración, quienes permanecen internados en estado reservado. El choque frontal se registró anoche, alrededor de las 20:30, en la altura del Paraje Campo Grande, a unos ocho kilómetros de La Quiaca.

Según el informe de la policía, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Ranger, en la que viajaban cinco ocupantes, y una Ford Ecosport. Producto del violento impacto, los dos conductores, hombres mayores de edad, quedaron atrapados en el interior de sus respectivos vehículos y fallecieron en el acto.

Al arribar al lugar, el personal policial verificó que ambos rodados habían colisionado de frente, circulando en sentidos opuestos. Los acompañantes de los vehículos fueron auxiliados en el acto por el servicio médico Same 107, que procedió a su traslado al Hospital Jorge Uro de La Quiaca. Según se confirmó, las cinco personas que resultaron heridas continúan internadas en observación y su estado de salud es reportado como "reservado".

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, personal de Criminalística y bomberos. Los rescatistas debieron realizar tareas para liberar los cuerpos de las víctimas fatales, mientras que los peritos de Criminalística llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.

Las tareas de rescate y peritaje obligaron al corte total de la Ruta Provincial 5 durante varias horas, lo que generó importantes alteraciones en el tránsito de la zona. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados posteriormente a la morgue del hospital local.

La investigación, a cargo de la Policía de la Provincia, continúa abierta para establecer los factores que desencadenaron el fatal choque frontal.