Sujetos vandalizaron el predio de la Asociación de Básquet

Las instalaciones de la Asociación de Básquet de Palpalá (ABP) fueron vandalizadas por sospechosos que ingresaron al predio del barrio Ciudadela en los últimos días. Si bien los sujetos no se llevaron pertenencias, realizaron destrozos en los ingresos. De acuerdo a los integrantes de la entidad, no es la primera vez que sucede un hecho de estas características.

El recinto que fue remodelado y puesto en valor en los últimos tiempos por gestiones de los dirigentes ante las autoridades provinciales, sufrió actos de vandalismo como ser el corte del alambrado que rodea un sector del predio. Además, destruyeron el picaporte de uno de los vestuarios de la entidad deportiva, con claras intenciones de llevarse elementos.

Fue la segunda vez que atentaron contra las instalaciones de la cancha donde juegan los equipos de básquet de la ciudad. Esta vez no se registraron robos, aunque rompieron el alambrado que rodea a las canchas, obra que fuera inaugurada recientemente con iluminación, baños y vestuarios, lo que les permite a los deportistas que fundaron y forman parte de la asociación jugar los partidos en horarios nocturnos ante las altas temperaturas que se registran.

Se trata del predio que está ubicado en las adyacencias del Club Atlético Palpalá, "El pirata", en el barrio Ciudadela. Ambos recintos conforman un centro deportivo por excelencia que alberga a deportistas de todas las categorías. También es un lugar familiar para promover el deporte y sus valores, explicaron los damnificados.

"No es la primera vez que nos violentan las instalaciones", señaló Matías Jaramillo, presidente de la ABP. "En la primera oportunidad se hicieron las denuncias correspondientes sin obtener respuestas", dijo el dirigente ante la consulta de este diario.