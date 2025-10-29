°
Liga jujeña de Fútbol
deporte social
PARTIDO JUSTICIALISTA DE JUJUY
Paritarias 2025
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Ministerio de Educación
Municipalidad de Palpalá
Gobierno Nacional
Exestación de Trenes
Escuela Provincial de Arte
La Mendieta

Restan solo 3 km para concluir obras en RP56

Sadir destacó que esa ruta es esencial para la producción de la zona.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 00:00
RECORRIDA | EL GOBERNADOR SADIR JUNTO AL INTENDENTE DE LA MENDIETA, RICARDO FARFÁN, OBSERVANDO LOS TRABAJOS.

El gobernador Carlos Sadir destacó el progreso que evidencia la pavimentación de la ruta provincial 56, puntualmente en el tramo que vincula Carahunco y La Mendieta, al cual le restan aproximadamente 3 km para completar la obra. "Este proyecto es de suma importancia y altamente requerido por los pobladores y productores de La Mendieta", indicó.

Explicó que "en una primera etapa, la pavimentación llegó hasta Carahunco y de allí completamos 14 km hasta La Mendieta. En muy poco tiempo esta ruta estará habilitada y al servicio del turismo y los actores de la producción", anticipó.

Resaltó que "seguimos adelante con nuestro plan de obra pública, a pesar de la crítica situación financiera del país y de la decisión de Nación de no construir ni hacer mantenimiento de rutas".

 

