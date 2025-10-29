Restan solo 3 km para concluir obras en RP56

El gobernador Carlos Sadir destacó el progreso que evidencia la pavimentación de la ruta provincial 56, puntualmente en el tramo que vincula Carahunco y La Mendieta, al cual le restan aproximadamente 3 km para completar la obra. "Este proyecto es de suma importancia y altamente requerido por los pobladores y productores de La Mendieta", indicó.

Explicó que "en una primera etapa, la pavimentación llegó hasta Carahunco y de allí completamos 14 km hasta La Mendieta. En muy poco tiempo esta ruta estará habilitada y al servicio del turismo y los actores de la producción", anticipó.

Resaltó que "seguimos adelante con nuestro plan de obra pública, a pesar de la crítica situación financiera del país y de la decisión de Nación de no construir ni hacer mantenimiento de rutas".