Libertarios y kirchneristas "hicieron mucho daño" al país

En Tilcara la candidata a diputada nacional por la Lista 503 del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, encabezó el cierre de campaña proselitista en esa ciudad de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

Cumpliendo un recorrido por la Quebrada, la actual ministra de Medio ambiente y cambio climático cerró la jornada en la villa turística a donde llegó junto al diputado nacional Jorge Rizzotti y la legisladora provincial Agustina Guzmán, siendo recibidos por la intendente Sonia Pérez.

Zigarán llamó a "ponerle un freno al gobierno de Javier Milei, que ajusta sin piedad y elimina derechos", al mismo tiempo advirtió que "no podemos reeditar el pasado kirchnerista, asociado al clientelismo, la corrupción y la violencia".

En esa línea, agregó que "libertarios y kirchneristas son lo mismo: dos caras de una misma moneda que le hizo mucho daño a la Argentina".

Sus expresiones las hizo ante una gran cantidad de vecinos, militantes y dirigentes radicales de toda la región que se congregaron en esa comuna, invitados por el presidente del Comité Tilcara, Félix Pérez quien inició el acto de campaña.

Más adelante, Zigarán reafirmó su compromiso con "representar los intereses del interior profundo, de cada pueblo y cada comunidad que quiere vivir mejor sin depender del centralismo ni de la dádiva".

Además valoró el rol de la dirigencia territorial, y destacó que el Frente Jujuy Crece "es la única propuesta federal, democrática y con capacidad de gestión que puede defender a la provincia en el Congreso de la Nación".

Reivindicó la importancia del Estado presente para garantizar salud, educación pública y otros servicios y atenciones que precisa la población. Y denunció que "lo que hizo Milei con la educación pública es casi un crimen, el golpe fue brutal".

A pesar de ello Jujuy "sigue creyendo en la educación pública con inversiones en obras, edificios escolares nuevos, equipamiento, incorporación de última tecnología y capacitación docente continua, todo ello a través del Programa de Mejora del acceso y la calidad educativa".

El pedido de votar por Jujuy Crece es con el propósito de "garantizar un Estado presente que satisfaga las necesidades de la gente y en particular de los más vulnerables".

Consideró indispensable "salir del actual modelo económico nacional que prioriza la marcoeconomía generando una pauperización de todos los sectores de la sociedad. Ocho de cada diez argentinos no llegan a fin de mes", afirmó.

Además estimó que "el Estado tiene que ser promotor de desarrollo, garantizando condiciones que atraiga inversiones y posibilidades de progreso económico y productivo en el interior de la Argentina".

Cerró su presenció en Tilcara dejando un fuerte mensaje de esperanza, convocando a votar el próximo domingo por la Lista Naranja, dentro del frente Provincias Unidas, para llevar la voz de Jujuy al Congreso nacional.