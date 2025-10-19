Jubilado fue estafado por la suma de 2 millones de pesos

Un hombre domiciliado en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña fue estafado por la suma de 2 millones de pesos, luego de ser víctima del hackeo de su cuenta bancaria. Lo engañaron tras ver un presunto aviso de promociones del Pami a jubilados en la compra de un dispositivo electrónico, en la red social Facebook, al cual ingresó para averiguar las condiciones.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, en momentos que el denunciante estaba viendo publicaciones de Facebook a través de su teléfono celular.

En esas circunstancias alrededor de las 16 observó un posteo, presuntamente del Pami. En el mismo se hacía referencia a una aparente promoción para que jubilados puedan adquirir computadoras con descuentos especiales para los beneficiarios de la obra social mencionada.

Fue entonces que el damnificado, al estar interesado en la posibilidad de la compra, ingresó en un link. Allí, completó un formulario digital con sus datos personales, incluido su número de teléfono particular.

Tras esto, minutos más tarde un hombre que aseguró ser del Pami se contactó con la víctima a través de una llamada de Whatsapp, que atendió para escuchar las condiciones para ser beneficiario de la promoción.

Sin embargo, el damnificado desconfió de la comunicación porque se podría tratar de una estafa, razón por la cual cortó. Aunque lo que pareció ser una acción de precaución, pronto tuvo un final inesperado.

Dos horas más tarde, a las 18 el denunciante ingresó a su cuenta bancaria y notó un movimiento irregular. En primer lugar, constató que de su caja de ahorro le sustrajeron la totalidad del saldo económico que aún tenía. Segundo, los sujetos que hackearon la cuenta solicitaron en su nombre un préstamo por 2 millones de pesos y, una vez obtenido, lo transfirieron a otra cuenta.

Así fue que al constatar que fue víctima de una estafa millonaria, se dirigió a la Seccional 56° de Alto Comedero para realizar la denuncia correspondiente, aportando el comprobante de la transferencia que los sujetos hicieron desde su cuenta a otra para despojarlo de su dinero.