Zapla sufrió pero ganó en el estreno en Monterrico

Resistió y ganó. Sin jugar bien y en un campo de juego pésimo del estadio "Antonio Berruezo", Altos Hornos Zapla ayer empezó sumando de a tres puntos al vencer por 1 a 0 a Monterrico Sur en el estreno de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El cabezazo de Yamil Romero tras un centro perfecto de Agustín Durán en el inicio del complemento le dio el triunfo al combinado "merengue" que contó con algo de colaboración del golero "sureño". Mucho tendrá que trabajar el técnico Facundo Zamarián para revertir la imagen mostrada con reiterados pelotazos frontales y previsibles, aunque si se destaca que sus dirigidos en medio del juego se pusieron el overol y batallaron hasta el final como lo ameritaba el duelo.

Los "sureños" empezaron teniendo la iniciativa con centro aislados y combinaciones entre Gabriel Méndez y Oña. Un duelo chato y sin luces se presentaba por ese entonces, con la visita sin poder dar dos pases seguidos. Y para mayor sorpresa, sin la presencia policial, 5 simpatizantes de Zapla ingresaron por la puerta central del campo de juego como invitados. Y antes el aviso recién se percataron en poner custodia y continuar con el cotejo. Eso fue un click en el "merengue" porque un centro de Durán no llegó a conecta Virreyar, pero en la continuidad Hugo López sacó un latigazo que despejó muy bien el golero local.

En la siguiente otra vez Durán originó el ataque con un centro para Carral que remató fuerte y los reflejos de Cabrera le negaron el gol a los palpaleños que habían despertado con la arenga de sus hinchas. Luego el partido redundó en pelotazos de Canelo a Virreyra que perdió muchas veces en altura ante Santillán y Pereyra. El mal estado de la cancha jugó su papel sumado a la lluvia de las últimas jornadas complicó a ambas propuestas. Y antes del final de esa etapa un centro de Gabriel Méndez en el segundo palo fue despejado con lo justo por Barboza.

La segunda parte con el ingreso de Cabañas en Zapla tuvo mayor peso en ofensiva y aguantando para generar fútbol. A los 5' de un córner de Durán le quedó a Romero servido para cabecear y ante la floja respuesta de Caberar, el "merengue" pasó al frente en el marcador. Los "sureños" reaccionaron con Benavidez apilando marcas pero Avila de gran partido despejó en la línea. Una mano de Oña en su área y un codazo de Torres pudo cambiar el rumbo, pero el juez Guzmán mantuvo la cordura y dejó seguir. Lozano, Galarza y Carrizo le dieron aire a Monterrico Sur para atacar pero Rosales, Silveira, Marcial y Mateo, con frescura, contrarrestaron los embates en los 7' de adición. Virreyra tuvo dos claras y las dilapidó. Ganar como sea tiene su gusto, pero sufrir de más tiene sus riesgos. El plantel de Zamarián puede dar más y eso exigieron sus hinchas que acompañaron en la ciudad "tabacalera".

Parapetí le robó ayer un empate al “millonario”

NO PUDO SER | ATLÉTICO SAN PEDRO EN SU CANCHA NO PUDO CON PARAPETÍ DE CÓRDOBA EN EL DEBUT DEL TORNEO REGIONAL 2025.

El Club Deportivo y Social Parapetí comenzó sumando ayer frente a Atlético San Pedro con quién igualó por 1 a 1 en el estadio “Visera de Cemento” donde fue local. El duelo válido por la primera fecha en la Zona 3 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025 tuvo emociones pero que en definitiva terminaron en el reparto de puntos.

En el complemento del partido, lo ganaba el “expreso rojinegro” con gol de Matías Galván, mientras que sobre el final, el delantero Lautaro Gurrieri desde los doce pasos empató el marcado para los “millonarios” que igualmente no fue el resultado esperado. Seguramente en la semana Carlos Morales Santos hará un replanteo de lo que fueron estos primeros 90 minutos oficiales. Y ni hablar para el técnico de Parapetí, José Luis Córdoba, que lo usará como envión anímico para lo que resta de la competencia.

Además, el sábado Mitre de Calilegua recibió a Defensores de Yuto y empataron 2 a 2. Los goles fueron convertidos por Espinoza y Ceballos para el “ciclón”, en tanto que Segundo y Condorí lo hicieron en la “naranja”. Por la fecha 2: Mitre visitará a Atlético San Pedro y Yuto ante Parapetí.

Maimará festejó

Por la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025 ayer Unión Deportiva de Maimará dio vuelta un resultado en su cancha y le ganó a Racing de Ojo de Agua por 2 a 1. El encuentro comenzó con el festejo de Juvenal Cruz para la “academia”, pero Rodrigo Oroz y Claudio Rivero marcaron los goles del elenco maimareño. Un lindo marco de público tuvo el encuentro y eso le dio el colorido especial en este estreno afista que terminó con la remontada del conjunto local. Recordando en el debut del torneo, Talleres se impuso por 3 a 1 a Luján en “La Tablada”.

En la fecha 2, Unión Maimará chocará ante Talleres y Racing recibirá a Luján en La Quiaca.