Otros 97 argentinos varados lograron regresar al país

En el medio del conflicto que atraviesa Medio Oriente, Cancillería confirmó el regreso de 97 ciudadanos argentinos desde Emiratos Árabes Unidos y ya son más de 345 los evacuados, mientras continúan los vuelos especiales para repatriar al resto de los ciudadanos afectados.

El canciller Pablo Quirno destacó que el operativo eleva a más de 345 los evacuados, sobre un total de 416 identificados en la región. La coordinación incluyó la participación de la embajada argentina y emiratí, que facilitaron las gestiones diplomáticas.

El ministro de Relaciones Exteriores precisó que los ciudadanos pudieron abandonar la zona "a través de vuelos programados por la aerolínea Emirates y gracias a las gestiones de Cancillería y de la Embajada Argentina en EAU".

"Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible", expresó el funcionario. La salida se suma a las repatriaciones realizadas en los últimos días, tras las restricciones aéreas generadas por la guerra en la región.

El cronograma especial de vuelos permanece operativo, con el objetivo de garantizar un retorno rápido y seguro para todos los ciudadanos afectados. Este domingo, el canciller había informado que 248 argentinos del total de 416 que se encontraban varados en la zona ya habían logrado salir del país asiático