Chuck Norris cumple 86: el secreto de su eterna forma física

En Ryan, Oklahoma, nacio en 1940 uno de los rostros más conocidos del cine marcial: Chuck Norris. A los 86 años mantiene una figura y energía sorprendente, gracias a una combinación de alimentación integral, entrenamiento y prácticas de atención mental.

Cinturón negro en Tang Soo Do, Taekwondo y Judo, protagonista de series y películas de acción durante décadas, Norris ha convertido su vida entera en un argumento a favor del movimiento constante.

Su dieta privilegia alimentos enteros: carnes magras como pollo y pescado, verduras de hoja, cereales integrales y grasas de calidad como aceite de oliva, palta y frutos secos. También incorpora frutas ricas en antioxidantes. Este enfoque evita calorías vacías y favorece la recuperación muscular, la producción hormonal y la salud cerebral, según nutricionistas citados en su entorno.

Rutina mental y descanso

En cuanto a su bienestar mental, Chuck Norris integra la meditación y la atención plena como herramientas clave para fortalecer su resiliencia emocional. El actor otorga una importancia crítica al descanso reparador, la hidratación constante y el equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal para prevenir el agotamiento. Esta disciplina de recuperación es, en gran medida, lo que le permite sostener su exigente ritmo de vida actual.

Su enfoque se ha convertido en una referencia para quienes buscan envejecer con energía. "Me siento como si tuviera 48 años", ha declarado en diversas entrevistas. Aunque estos hábitos, documentados por plataformas como Vitality Over 40, no representan una solución mágica, sí ofrecen una guía práctica y realista para ganar calidad de vida en la madurez.