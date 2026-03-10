Cristina Kirchner deberá declarar el martes en Comodoro Py

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó este jueves todos los planteos de nulidad presentados por las defensas en la causa conocida como "Cuadernos de las Coimas". Con esta decisión, el juicio oral continuará su curso y se dará inicio formal a las indagatorias de manera presencial a partir del próximo martes.

La primera en ser convocada ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli será la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá presentarse a las 9 de la mañana en la sala de audiencias Auditorium (conocida como sala AMIA), ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002.

Luego de la declaración de la ex mandataria, el cronograma de indagatorias continuará con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La jornada del martes se completará, salvo reprogramaciones de último momento, con los acusados Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa. Fuentes judiciales confirmaron que el tribunal solicitó a las defensas que informen con antelación si sus representados aceptarán declarar o si optarán por el silencio.

Tanto Fernández de Kirchner como De Vido se encuentran actualmente detenidos en otras causas. La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Por su parte, De Vido está alojado en la cárcel de Ezeiza, donde purga una condena por la tragedia ferroviaria de Once. El tribunal deberá coordinar los operativos de traslado para garantizar su presencia en la audiencia.

Planteos desestimados por el tribunal

Durante la etapa de cuestiones previas, el Tribunal Oral Federal 7 tuvo que analizar un total de 55 planteos realizados por las defensas de los acusados. Entre ellos, se destacaba el pedido de nulidad total del caso presentado por la defensa de Cristina Kirchner, que finalmente fue rechazado por los jueces.

Además, el tribunal desestimó otros argumentos defensistas como la prescripción de los delitos por el paso del tiempo, la supuesta violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, y los intentos por apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso. También se confirmó la validez de la Ley del Arrepentido y de las declaraciones de los imputados que colaboraron con la justicia en el marco de la causa.

Cabe recordar que, hasta ahora, las audiencias del debate oral se llevaban a cabo de manera virtual, con los magistrados en el Palacio de Justicia y el resto de las partes conectadas a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, a partir del próximo martes, la modalidad cambiará radicalmente para garantizar la presencialidad en una de las causas de corrupción más emblemáticas de la última década.