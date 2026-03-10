“Ante una negativa, el personal policial acampará frente a Casa de Gobierno”

Esta mañana, en declaraciones a la prensa, el vocero retirado de la Policía, Daniel Romero, brindó detalles sobre la situación que atraviesa el personal policial y los reclamos salariales que mantienen ante el Gobierno provincial.

Romero explicó que en las últimas horas se habló de un posible acuerdo respecto al salario de los agentes. “Ayer se dijo sobre un acuerdo: hoy un agente está cobrando 900 mil pesos y lo que se incrementaría sería a un millón cuatrocientos mil”, señaló.

Sin embargo, remarcó que “solo quedó en palabras y no en hechos”, ya que la propuesta fue únicamente verbal y el personal espera que se concrete de manera oficial.

Según explicó, durante el diálogo mantenido en Casa de Gobierno se mencionó la cifra de un millón cuatrocientos mil pesos para un agente, propuesta con la que los efectivos habrían estado de acuerdo. No obstante, al no registrarse ningún avance en sus haberes, el personal decidió retomar las protestas durante la noche del lunes.

“El salario va incrementando según el grado y la categoría, como ya se viene haciendo”, agregó el vocero policial.

Asimismo, Romero recordó que se mantuvieron varias reuniones con el ministro, en las que inicialmente se solicitó un 30% de incremento, y posteriormente el pedido se elevó al 55%. Actualmente, el reclamo central apunta a que el salario de un agente alcance el monto de 1.400.000 pesos.

“Estaría resuelto si se concreta el petitorio y se entrega en forma escrita”, afirmó. De lo contrario, advirtió que el personal policial permanecerá en el lugar con acampes y protestas frente a Casa de Gobierno.

También expresó que durante la noche del lunes el personal policial intentó ser recibido nuevamente, pero “no quisieron recibir al personal policial”. En otro punto, confirmó que desde el sector solicitaron la renuncia del secretario de Seguridad.

Finalmente concluyo con “Anoche se buscó controlar la situación, no era el objetivo que se causaran daños”.