Continúa el operativo de vacunación antirrábica en Palpalá

En el marco de las políticas municipales orientadas al cuidado de los animales y el bienestar general de los vecinos, el área de Zoonosis informa que el día de mañana continuará el operativo de vacunación antirrábica gratuita. En esta oportunidad, el equipo profesional se trasladará al Barrio Antártida Argentina, ubicándose en la intersección de la Avenida Puerto Madryn y Cabo Robinson.

La jornada de atención se desarrollará en el horario de 09:00 a 12:00 horas. Desde la gestión municipal destacaron que la participación ciudadana es un pilar fundamental en este esfuerzo conjunto. "El compromiso con la vacunación es inquebrantable; entendemos que es la herramienta más eficaz y accesible que tenemos para prevenir enfermedades zoonóticas. Mantener el estatus sanitario de nuestra ciudad no es solo un objetivo institucional, sino una responsabilidad compartida que garantiza la salud de toda la población", señalaron voceros del municipio.

Se recuerda a los propietarios de mascotas que, para un correcto desarrollo de la actividad, es fundamental asistir con medidas de seguridad: los perros deben concurrir con correa y, en caso de ser necesario, bozal; mientras que los gatos deben ser trasladados en bolsos o transportadoras adecuadas para evitar situaciones de estrés o incidentes.

Aviso importante: Las autoridades municipales informaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas (lluvia), la jornada será suspendida. En tal caso, la nueva fecha de reprogramación se dará a conocer de manera inmediata a través de los canales de comunicación oficiales del municipio.