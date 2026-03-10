Palpá conasiguió recursos para mejoras y refaciones en diferentes barrios de la ciuadad

La Municipalidad de Palpalá avanza con diversas intervenciones financiadas con recursos propios, que se ejecutan gracias al aporte de los contribuyentes a través del pago de los tributos. Paralelamente, el intendente Rubén Eduardo Rivarola, mantiene gestiones ante el Gobierno de la Provincia para articular acciones conjuntas y presentar el plan de infraestructura proyectado para este nuevo año, que beneficiará tanto al casco céntrico como a los barrios periféricos.

Durante la mesa de trabajo del intendente Rivarola dialogó con el ministro de Infraestructura de Jujuy, Carlos Stanic y se puso como propósito continuar fortaleciendo el desarrollo urbano, promoviendo más obras y mejores servicios para toda la comunidad.

Tras el encuentro, el jefe comunal destacó, “Me pone contento poder seguir avanzando con gestiones en un contexto difícil a nivel país. Sin embargo, el ministro Stanic nos abrió las puertas y se mostró predispuesto a colaborar con nuestra ciudad, entendiendo la urgencia y las necesidades de los vecinos en esta época del año”.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado, asegurando que “es fundamental para salir adelante en medio de recortes presupuestarios por parte del Gobierno Nacional. Sabemos que muchas familias viven el día a día y nuestra responsabilidad es trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos de todos los barrios. El municipio recibe permanentemente solicitudes y reclamos, por lo que debemos redoblar esfuerzos y consolidar el compromiso en la búsqueda de soluciones concretas”.

En ese contexto, también se abordó la continuidad y finalización de obras actualmente en ejecución, que habían sido gestionadas previamente ante el Gobierno provincial.

Independientemente de las banderías políticas, el ministro manifestó su predisposición para seguir acompañando a Palpalá, contemplando la culminación de proyectos en marcha. De esta manera, se reafirma el compromiso de avanzar en acciones que contribuyan al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad palpaleña.