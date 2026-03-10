El Gobierno de Jujuy radicó una denuncia penal por los ataques vandálicos en Casa de Gobierno

El Gobierno de Jujuy adoptó una postura firme frente a los hechos de violencia registrados en la noche del lunes en Casa de Gobierno y presentó una denuncia penal contra los responsables de los ataques a instituciones y bienes públicos. Así lo confirmaron fuentes oficiales, que identificaron a los agresores y activaron el protocolo judicial correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación.

Los disturbios se desencadenaron en el marco de una protesta llevada a cabo por familiares de personal de seguridad activo y pasivo, que reclamaban una recomposición salarial. Sin embargo, según denunció el Ejecutivo provincial, lo que comenzó como una instancia de diálogo legítima fue aprovechado por sectores violentos para generar una escalada de vandalismo y caos.

"Con premeditación y sin ningún tipo de representatividad, estos grupos intentaron desestabilizar el orden institucional", señalaron desde el Gobierno, que remarcó que los actos fueron debidamente documentados y que los involucrados ya fueron identificados.

La denuncia penal fue radicada para que se inicien las investigaciones de rigor y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de los daños y desmanes. En ese sentido, las autoridades reiteraron su compromiso con la convivencia pacífica y el respeto por las instituciones.

"El Gobierno de Jujuy no permitirá que intereses minoritarios socaven la institucionalidad", afirmaron en un comunicado oficial, en el que también reafirmaron su defensa del orden, la tolerancia y el diálogo como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática y en paz.