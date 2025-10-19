°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Cáncer de Mama
robo de pelicula
elecciones en bolivia
Tango
Santiago Caputo
arte
Masterchef Celebrity
Esculturas de Lola Mora

Ciudad de Nieva tiene sus leones

Los históricos Leones se lucen con nuevas réplicas en el barrio capitalino.

Domingo, 19 de octubre de 2025 18:40
LOS LEONES VOLVIERON A CIUDAD DE NIEVA

La plaza “Hipólito Yrigoyen” muestra nuevamente las figuras que la constituyeron en un ícono de dicho sector barrial en particular y de San Salvador de Jujuy en general.

Luego de meses, las réplicas de los históricos Leones de Lola Mora, un símbolo querido por los jujeños, volvieron a la plaza de Ciudad de Nieva

Al respecto el gobernador Carlos Sadir mencionó la importancia de devolverle a la comunidad un elemento importante para la identidad del barrio

“Uno de los símbolos más queridos por los jujeños, que es parte de nuestra identidad y patrimonio, volvió a la plaza”, expresó

Respecto a las esculturas originales, hace meses fueron trasladadas al museo  "Lola Mora" en Alto la Viña y se encuentran resguardadas hasta su inauguración. 

