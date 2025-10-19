Ciudad de Nieva tiene sus leones

La plaza “Hipólito Yrigoyen” muestra nuevamente las figuras que la constituyeron en un ícono de dicho sector barrial en particular y de San Salvador de Jujuy en general.

Luego de meses, las réplicas de los históricos Leones de Lola Mora, un símbolo querido por los jujeños, volvieron a la plaza de Ciudad de Nieva

Al respecto el gobernador Carlos Sadir mencionó la importancia de devolverle a la comunidad un elemento importante para la identidad del barrio

“Uno de los símbolos más queridos por los jujeños, que es parte de nuestra identidad y patrimonio, volvió a la plaza”, expresó

Respecto a las esculturas originales, hace meses fueron trasladadas al museo "Lola Mora" en Alto la Viña y se encuentran resguardadas hasta su inauguración.