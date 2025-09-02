Dólar: el gobierno anunció que intenvendrá en el mercado cambiario

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en su cuente de la red social X (ex Twitter).

En un cambio de estrategia, ahora el Ministerio de Economía (el Tesoro nacional) saldrá a operar en el mercado de cambios, seguramente para vender divisas para calmar la alta demanda en la previa a las elecciones de PBA y en medio del escándalo por las presuntas coimas en el ANDIS.

Lo hará el Tesoro para evitar que lo haga el BCRA, que está limitado por el acuerdo con el FMI a intervenir solo cuando el dólar operara por fuera de las bandas de flotación -comprar a menos de $1000 y vender a más de $1400).

La decisión se conoció cuando el dólar mayorista abrió en alza, a $1380, tras el salto de 2,2% del lunes que lo acercó a la banda superior de flotación que el Gobierno dispuso a fines de abril. Tras el anuncio de Quirno, la divisa mayorista operaba en baja y se ubicaba a $1370.

Hasta fines de agosto, el Tesoro tiene US$1700 millones en depósitos en dólares en el BCRA, según los últimos datos disponibles y relevados por el analista Amilcar Collante.

Esa cifra implica una caída de algo más de US$300 millones durante el octavo mes. En el mercado se detectaron esas ventas durante la segunda quincena de agosto y habrían correspondido a operaciones con una provincia (PBA) para que pague deuda este mes.

Esas ventas de dólares del Tesoro habían despertado sospechas en el mercado sobre alguna operación para bajar el dólar futuro, aunque no hubo confirmaciones al respecto.