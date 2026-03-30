Prieto destacó la atención a los peregrinos de Maimará

Finalizada la peregrinación a Punta Corral, la intendente de Maimará, Susana Prieto destacó el operativo desplegado en el inicio del camino hacia el santuario por el cerro Paleta del pintor. Gran cantidad de peregrinos eligió ese circuito distante a 17 kilómetros para reencontrarse con la Virgen de Copacabana.

Al pie del cerro y en la zona denominada El Churqui, se apostó personal municipal, del hospital "Dr Miskoff", del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Tilcara y de la Seccional de Policía N° 37 recurriendo a las necesidades de la feligresía.

"Agradezco al gran equipo municipal que trabaja diaria y denodadamente para fortalecer la gestión, por su compromiso y entrega en la ayuda a nuestros peregrinos", señaló Prieto.

El municipio además, se ocupó del mejoramiento del camino para que los devotos peregrinaran con seguridad; ya que varios sectores del mismo presentaban pésimas condiciones debido a las tormentas de la temporada estival.

"En cada gesto de cuidado y servicio, reflejaron el amor al prójimo. Me llena de orgullo saber que cuento con personas que trabajan con el corazón, brindando seguridad y contención".

Asimismo extendió sus felicitaciones al personal de Bomberos voluntarios, de la Policía y del hospital, destacando que "con gran compromiso asumieron su función para dar garantía durante el ascenso".

Aparte se refirió a la construcción de los baños públicos a cargo del municipio, los cuales era un pedido insistente de los vecinos que residen en ese sector, como también de los peregrinos. Su habilitación fue una solución necesaria durante la peregrinación.

Prieto también extendió sus agradecimientos a la vecina Santusa Viveros y familia por la colaboración brindada, posibilitando la asistencia necesaria a los peregrinos sirviéndoles una taza de té o de café, agua y pan bollo.

Finalmente deseó que los peregrinos hayan recibido la bendición de la Virgen, "y que los acompañe en cada paso de su vida, fortaleciendo su espíritu y las esperanzas que tienen para vivir mejor y en comunidad en nuestro poblado".

El personal destacado en ambos sectores, no comunicó que se hayan registrado inconvenientes durante el ascenso por ese camino que cada vez es más utilizado por los devotos de la Virgen.