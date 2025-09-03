¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Historias de superación
Casira
Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
Onda Estudiantil 2025

Departamental de Santa Catalina

La elección de los representantes tendrá lugar hoy en Cusi Cusi, organizada por el Colegio Polimodal 1.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00
FERNANDA SOLÍS, ESCUELA AGROTÉCNICA 14, DE CIENEGUILLAS

LIVIA CHAILE, SECUNDARIO 63, DE LA CIÉNAGA

LIVIA CHAILE, SECUNDARIO 63, DE LA CIÉNAGA

Santa Catalina será el primer departamento jujeño en elegir a sus representantes estudiantiles. La cita es esta tarde en el polideportivo de Cusi Cusi, bajo la organización de la comunidad educativa del Colegio Polimodal 1 de bella localidad puneña.

ANDREA QUISPE, POLIMODAL 1, DE CUSI CUSI

Se prevé la participación de las candidatas a reina y chico 10 de las escuelas Rural 1, de Paicone; Rural 3, de San Juan de Misa Rumi; Secundario 9, de Ciénega de Paicone; Polimodal 7, de Santa Catalina; Agrotécnica 14, de Cieneguillas; Secundario 55, de Oratorio; Secundario de Arte 30, de Casira; Secundario 63, de La Ciénaga; y el anfitrión Polimodal 1, de Cusi Cusi.

DENISE PÉREZ, SECUNDARIO 55, DE ORATORIO

La directora del establecimiento anfitrión, María Magdalena Flores, dijo que el proyecto elaborado por los alumnos trasciende la mera representación estética para convertirse en un reconocimiento a aquellos estudiantes que encarnan los valores de participación y compromiso social.

IVANA BAUTISTA, POLIMODAL 7, DE SANTA CATALINA

IRIS CRUZ, RURAL 3, DE SAN JUAN, DE MISA RUMI

GEOVANA LAIME, SECUNDARIO 9, DE CIÉNEGA DE PAICONE

GONZALO ZOTAR, POLIMODAL 7, DE SANTA CATALINA

ERICK CASTILLO RAMÍREZ, SECUNDARIO 55, DE ORATORIO

ALBERTO PÁRRAGA ALFARO, AGROTÉCNICA 14, DE CIENEGUILLAS

JUAN CRUZ, SECUNDARIA RURAL 3, DE MISA RUMI

ENZO CONDORI, SECUNDARIO 9 DE CIÉNEGA, DE PAICONE

YAMIL MAMANI, SECUNDARIO DE ARTES 30, DE CASIRA

MATIAS GUTIERREZ, POLIMODAL 1, DE CUSI CUSI

