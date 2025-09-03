8º Festival “Vamos que venimos” en Jujuy

Hoy comienza en Jujuy, una nueva edición del Festival de Teatro Adolescente "Vamos que venimos". Se prolongará hasta el viernes y contará con la visita especial de la organizadora del "Vamos que venimos" a nivel mundial, Cecilia Ruiz; y de Sonia Daniel organizadora en Córdoba.

Hoy comienza en Jujuy, una nueva edición del Festival de Teatro Adolescente "Vamos que venimos". Se prolongará hasta el viernes y contará con la visita especial de la organizadora del "Vamos que venimos" a nivel mundial, Cecilia Ruiz; y de Sonia Daniel organizadora en Córdoba.

Se trata de un evento que reúne a elencos de teatro de adolescentes de diferentes lugares de Latinoamérica, en diferentes Sedes (Caba, Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Chaco, Chile, Uruguay, México y Brasil.)

Este año se realizará, la 8° edición en nuestra provincia y las instancias tendrán lugar en el Teatro El Pasillo (José de Iglesia 1190), organizado por Tania Quipildor de la Cooperativa Cultural La Sopa, y Saturnino Peñalva del grupo La Vuelta del Siglo, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Este festival está dedicado a profundizar la participación de los adolescentes en el quehacer teatral y promover el intercambio de realidades diversas a través del arte. Se trata de un espacio educativo y cultural de intercambio donde los/as adolescentes son protagonistas.

“8 DE JULIO” | OBRA DEL SECUNDARIO 42 DE ALTO COMEDERO.

La apertura del festival se realizará hoy a las 11 en el teatro, y durante tres días los adolescentes podrán participar de talleres de teatro, funciones teatrales y paneles de intercambio, con entrada libre y gratuita.

Este año participan con sus obras, el Colegio Secundario de Artes N° 42, de San Salvador de Jujuy, el Colegio Secundario Nº13 de Cochinoca, el grupo Locuras en Escena de la capital jujeña, Crearte JR de Caba, Colegio Nuevo Horizonte de San Salvador de Jujuy, Inverosímil también local, María Castaña de Córdoba y la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra" de Jujuy.

Las obras que se presenten en estas tres jornadas serán evaluadas por un jurado integrado por Nadia Ruge, Martín Mendoza y Guadalupe Cardozo.

Talleres

A lo largo de estos días se dictarán tres talleres: "El lado B del retablo", a cargo de Cecilia Córdoba; "Taller de Circo/Teatro", con Lihue Arce; y "Taller de Actuación", con Flavia Molina.