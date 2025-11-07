°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

cortes de luz
crisis en el lobo jujeño
Hernán Pellerano
Los Manantiales
La Quiaca
Industria vitivinícola
Diego Spagnuolo
pobreza
Fórmula 1
Ministerio de Educación
cortes de luz
crisis en el lobo jujeño
Hernán Pellerano
Los Manantiales
La Quiaca
Industria vitivinícola
Diego Spagnuolo
pobreza
Fórmula 1
Ministerio de Educación

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Educación

Presentación de documentación para el ingreso a 1º año

Hay tiempo hasta el lunes. Es para los alumnos que resultaron sorteados en un “momento”. La segunda instancia de preincripción será a partir del 13 al 15 de noviembre en las instituciones que hay cuenten con vacante. 

Viernes, 07 de noviembre de 2025 11:00

El Ministerio de Educación informó que aquellos alumnos que se les asignó un “momento” en el sorteo realizado días atrás para el ingreso a 1º año del nivel secundario deben concurrir hasta el lunes a confirmar la inscripción llevando a la documentación correspondiente a la escuela asignada.

La documentación que se debe presentar:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la pre inscripción online)
  • Partida/certificado de nacimiento.
  • Ficha de salud
  • DNI del estudiante
  • DNI del padre/madre o tutor.

En caso de corresponder

  • Constancia de estudiante abanderado/a.
  • Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual (PPI)

Desde la cartera educativa recuerdan que de no realizar la inscripción definitiva en tiempo y forma, es decir, hasta el día lunes, implica la perdida de la vacante.

La segunda instancia de preinscripción será a partir del 13 al 15 de noviembre en las instituciones que hay cuenten con vacante. 

Continúa el cronograma

17 de noviembre – publicación de listado de colegios/escuelas con sobredemanda

20 de noviembre- asignación de un “momento” para instituciones con sobredemanda.

22 de noviembre- publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

24, 25 y 26 de noviembre – confirmación/ inscripción definitiva, con presentación de documentación requerida.

27 y 28 de noviembre- relevamiento de vacantes disponibles.

2 y 3 de diciembre- 3º preinscripción (hasta en dos instituciones educativas)

9 de diciembre- asignación de un “momento” para instituciones son sobredemanda. Inprojuy

11 de diciembre- publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

12, 15 y 16 de diciembre- conformación/inscripción definitiva, con presentación de documentación requerida.

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD