Secuestraron marihuana y ochenta cápsulas de cocaína

Los efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección de la localidad de Volcán, secuestraron más de seis kilogramos de marihuana y lograron extraer más de 80 cápsulas de cocaína, en sendos procedimientos registrados días atrás.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, uno de los hechos se registró días atrás, cuando los efectivos de la fuerza nacional, realizaban un control vehicular de rutina, sobre la ruta nacional Nº9.

En esas circunstancias detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que había partido desde la ciudad de Tilcara, con destino San Salvador de Jujuy.

Al efectuar el pasaje con el can detector de narcóticos "Yin", los gendarmes fueron alertados por la reacción del mismo, al olfatear un bolso de mano de propiedad de un pasajero, por lo que procedieron a abrirlo en presencia de testigos.

Los uniformados extrajeron del equipaje seis paquetes que contenían 6 kilos 576 gramos de marihuana y detuvieron a un pasajero.

En otro procedimiento, realizado por personal dependiente del mismo Escuadrón del pórtico de La Quebrada, se decomisó 782,9 gramos de cocaína.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la droga se encontraba distribuida en 80 cápsulas que habían sido ingeridas por un hombre, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Según se pudo establecer, dos hombres circulaban a bordo de un vehículo y los efectivos detuvieron la marcha, para un control de rutina.

Allí, un hombre manifestó haber ingerido las cápsulas de cocaína y temía que algunas de ellas se revienten en su estómago.

Mientras que un ciudadano que viajaba con él, quedó supeditado a la causa.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy intervino en ambos hechos.