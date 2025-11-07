La Facultad de Agrarias impulsa el "Plantaton"

La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) invita a toda la comunidad a ser parte del "Plantaton".

Una iniciativa para embellecer nuevos espacios verdes de la facultad con la colaboración de quienes quieran aportar paltas en todas sus variedades.

Desde la comunidad educativa agradecen a Mariana Zárate y a Juan Carlos Figueroa, quienes donaron las primeras plantas y destacan que cada especie donada es más que una planta, es un compromiso con el entorno, con el bienestar colectivo. Los interesados pueden acercar su donación al gimnasio de la Unju (Alberdi 47) de 8 a 22 o contactarlos para coordinar.