7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
Invitan a sumarse

La Facultad de Agrarias impulsa el "Plantaton"

Piden donaciones de plantas para embellecer el establecimiento.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00
imagen archivo

La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) invita a toda la comunidad a ser parte del "Plantaton".

Una iniciativa para embellecer nuevos espacios verdes de la facultad con la colaboración de quienes quieran aportar paltas en todas sus variedades.

Desde la comunidad educativa agradecen a Mariana Zárate y a Juan Carlos Figueroa, quienes donaron las primeras plantas y destacan que cada especie donada es más que una planta, es un compromiso con el entorno, con el bienestar colectivo. Los interesados pueden acercar su donación al gimnasio de la Unju (Alberdi 47) de 8 a 22 o contactarlos para coordinar.

 

