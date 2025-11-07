°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMERA NACIONAL

Finalmente Módolo dejó de ser el técnico

Anoche dirigentes del "lobo" mantuvieron una hermética reunión sobre los pasos a seguir.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00

Las cuestiones a definir son varias. El siguiente paso no puede fallar teniendo en cuenta la planificación para la temporada que viene que lo encontrará a Gimnasia y Esgrima otra vez en la Primera Nacional y también compitiendo en la siempre atractiva Copa Argentina.

Según pudo averiguar El Tribuno de Jujuy ayer hasta entrada la noche hubo reuniones en el club "albiceleste", reuniones "complicadas" que decantaron la salida de Matías Módolo de la conducción técnica algo que por estos días era prácticamente un secreto a voces.

Asimismo en la tarde de ayer medios nacionales manejaron la información de que el joven entrenador hoy tendrá una reunión clave con dirigentes de Chacarita Juniors para encaminar su vínculo con la institución "funebrera".

Esto causó angustia en muchos simpatizantes "lobos" que pretendían su continuidad agradecidos por devolverles la ilusión de lograr el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

En cuanto a la continuidad de Leandro Meyer, el dirigente implicado en el escándalo dentro del vestuario con el árbitro Comesaña en el duelo de ida de cuartos ante Deportivo Madryn, la renuncia del directivo se terminó aceptando en el mencionado cónclave de ayer.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD