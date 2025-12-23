Golpeó a su expareja, atacócon un cable a su hijo y sefugó

Un violento sujeto agredió a su expareja, atacó con un cable a su hijo que intentó defenderla y pedir ayuda, y los mantuvo encerrado bajo amenazas.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró este fin de semana alrededor de las 20.40 en un domicilio del barrio El Progreso de la localidad de El Talar.

Fue en esas circunstancias que un hombre se presentó en la casa de su expareja y fue atendido por sus hijos, quienes le permitieron el ingreso.

En un momento determinado, el inculpado interceptó a su expareja en el baño y comenzó una escena de celos y amenazas. La mujer se trasladó hasta una habitación, el hombre la siguió y desde atrás la sujetó del cuello con el brazo para asfixiarla, mientras la agredía. Todo delante de su hija.

La niña se asustó y pidió ayuda a los gritos, por lo que su hermano de 13 años salió corriendo del domicilio para pedir ayuda. Sin embargo, el inculpado lo persiguió y al alcanzarlo le propinó golpes con un cable para impedir que alertara a alguien.

El niño ingresó rápidamente a su domicilio debido a las agresiones y amenazas del padre, quien le vociferaba, según una denuncia penal, que "le daba vergüenza que sea su hijo".

Una vez dentro del inmueble, el irascible protagonista continuó agrediéndolo con el cable y luego lo sujetó el rostro con las manos y le apretó, hasta que la madre logró que lo soltara.

Pese a las amenazas de la mujer de que llamaría a la Policía, el agresor se negó a retirarse, cerró las ventanas y aseguró las puertas con llave. Allí se quedó un tiempo prolongado, en el que continuó con las amenazas, hasta que optó por fugarse.

De inmediato la mujer se dirigió a la Seccional 43°, relató el violento episodio del que fue víctima junto a sus hijos y al radicar la denuncia solicitó medidas de protección debido a que teme por su vida.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 43°, por directivas del representante fiscal.