Preocupación por la demora de los títulos en el IES Nº 11

Más de 60 estudiantes del Instituto de Educación Superior Nº 11 que egresaron hace un tiempo, no pueden ejercer su profesión, ni concursar cargos y ni especializarse en su formación académica, porque desde la secretaría de la institución educativa, le niegan la entrega del título de finalización de cursada.

Uno de los casos, se vio reflejado con el de Claudia Segovia (42), una mujer que hace 16 meses egresó del Instituto de Educación Superior ubicado sobre calle Alvear al 1100 de la capital jujeña, de la carrera Tecnicatura en Enfermería y hasta la fecha no puede obtener su título.

"Pasó casi un año y medio desde que me recibí y no puedo concursar para un cargo, no puedo inscribirme para obtener mi licenciatura en enfermería, porque no me entregan el título. Soy madre y el sostén de mi casa y es por eso que me encuentro en una situación desesperante, porque necesito trabajar de lo que me fui preparando a lo largo de estos años", dijo Segovia.

Ante la falta de respuestas y por recomendación de la rectora del IES Nº 11 Silvia Adaro, Segovia es representada legalmente por Franco Vera, quien como primera medida envió una nota al Ministerio de Educación de la provincia, para poner al tanto sobre la delicada situación, en cuanto a la demora del trámite administrativo.

La mujer manifestó que son más de 60 los estudiantes que egresaron entre 2023 y 2024, y se ven imposibilitados de ejercer su profesión, por no obtener el título.

"En todo este tiempo abrieron varios concursos en distintos hospitales y clínicas privadas y no me permitieron postularme con la presentación de título en trámite, que lleva su sexta actualización", dijo la mujer de 42 años.

Segovia además se mostró preocupada, manifestando que "la última vez que fue a ver si había alguna novedad, la secretaria del Instituto me dijo que estaban abocados a tramitar títulos que datan desde 2017".

Hay que recordar que a fines de octubre pasado, la cartera educativa de la provincia emitió un comunicado, donde informó que hasta esa fecha, se emitieron más de 10 mil títulos digitales, pero además reconocía la demora en ciertos establecimientos, en la entrega de los mismos.