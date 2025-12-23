Detienen a hombre requerido por la Justicia de Salta

Detuvieron a un hombre que era requerido por la Justicia salteña, tras una serie de allanamientos en la ciudad de El Carmen.

Según fuentes consultadas por este matutino, el mediodía de ayer los efectivos de el Cuerpo de Gestión de Seguridad Ciudadana 6 y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 dieron cumplimiento a un exhorto judicial proveniente del Juzgado de Garantías de la provincia de Salta.

El mismo solicitaba la colaboración de las fuerzas provinciales para la captura de un hombre vinculado a una causa legal de la vecina provincia y el registro de domicilios para el secuestro de elementos de interés para la investigación.

En uno de los operativos, que se realizaron de manera simultánea, los efectivos policiales allanaron un domicilio ubicado en el barrio Finca Nación, donde logró la detención del inculpado de 43 años y el secuestro de una heladera, un ventilador de pie y más de un millón 300 mil pesos.

Como resultado de otra medida judicial, una comisión de efectivos policiales que registró un inmueble de la calle Santa Cruz incautó documentación técnica y formularios de compra venta de vehículos.

Mientras que en un tercer domicilio, ubicado en el barrio 23 de Agosto, no se logró recabar evidencia relevante.

Finalmente el inculpado fue demorado en la Unidad Regional 6 y luego trasladado a la vecina provincia, donde es requerido por la Justicia. Mientras que los bienes secuestrados fueron entregados a la Policía de Salta.